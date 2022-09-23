У Харківській області виявили нові місця тортур ЗС РФ і братські могили, — поліція (фото)

Одне з поховань розташоване в селищі Козача Лопань, проте для ексгумації тіл фахівцям необхідно повністю розмінувати територію.

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У звільненій частині Харківської області поліцейські виявили нові тортури та масові поховання з тілами загиблих українців. Про це у своєму Facebook повідомив голова Нацполіції України Ігор Клименко.

За його словами, у деокупованих містах усе ще відсутня електрика та газопостачання, проте повернена поліцейська присутність.

Після звільнення селища Козача Лопань, яке розташоване на кордоні з Росією, правоохоронці виявили чергове приміщення для тортур і братську могилу, в якій окупанти ховали загиблих українців.

"Найближчим часом туди (до Козачої Лопані — ред.) прибудуть спеціалізовані слідчо-оперативні групи з проведення слідчих дій. Крім того, люди розповіли, що деяких утримуваних окупанти під час втечі відвезли з собою, щоб не залишати слідів своїх злочинів", — продовжив Клименко й додав, що звільнені території необхідно повністю розмінувати, щоб експерти могли розпочати ексгумацію тіл загиблих.

Ще два населені пункти, де виявили нові масові поховання, у Нацполіції не називають. За даними джерел видання "Лівий берег", братська могила може бути в місті Вовчанську, яке розташоване за три кілометри від кордону з Росією.

[ + – ] Поліцейські знайшли нові приміщення для тортур і братські могили на Харківщині [ + – ] Поліцейські знайшли нові приміщення для тортур і братські могили на Харківщині [ + – ] Поліцейські знайшли нові приміщення для тортур і братські могили на Харківщині [ + – ] Поліцейські знайшли нові приміщення для тортур і братські могили на Харківщині [ + – ] Поліцейські знайшли нові приміщення для тортур і братські могили на Харківщині

Нагадаємо, що після відступу ЗС РФ із Харківської області в Ізюмі виявили масові поховання. Представники ЗМІ в лісосмузі нарахували сотні безіменних могил, частина з яких пронумерована. У братських могилах в Ізюмі, як мінімум, поховано понад 400 людей, які стали жертвами вторгнення російських військ.

Також повідомлялося, що під час окупації Харківської області ЗС РФ катували та викрадали не лише українців, а й іноземних громадян. Дорогою до Харкова російські війська взяли в полон студентів зі Шрі-Ланки. Іноземців протягом чотирьох місяців тримали в камерах, а також вони зазнавали фізичного насильства.