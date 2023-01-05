Приказал расстрелять гражданских под Киевом: командиру ВС РФ сообщили о подозрении

По версии следствия, в период оккупации Киевской области подчиненные российского офицера на 27 км автодороги Киев-Чоп возле села Мила Бучанского района открыли огонь из автоматов по мирным жителям, которые пытались выехать из оккупированной территории. В результате трое погибли, еще пятеро, включая одного ребенка, получили ранения.

Related video

Командиру батальона отдельной танковой бригады Вооруженных сил России, который приказал своим подчиненным расстрелять автомобили с гражданскими в Бучанском районе, сообщили о подозрении. Об этом в четверг, 5 января, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Так, следователи Нацполиции установили, что с 24 февраля по 31 марта 2022 года в период оккупации ВС РФ части Киевской области российский командир, находясь с подчиненными военнослужащими на 27 км автодороги Киев-Чоп возле села Мила Бучанского района недалеко от автозаправочных станций "UPG" и "БРСМ", отдавал им преступные приказы против украинцев, которые пытались покинуть оккупированную территорию.

Так, зафиксированы эпизоды, когда 4 и 7 марта 2022 года, выполняя такие приказы, неустановленные служащие ВС РФ, расстреляли из автоматов 4 машины с мирными жителями. В авто находились 12 человек, из них двое детей.

В результате 3 человека погибли на месте, еще 5 человек, включая одного ребенка, получили огнестрельные ранения.

Командиру ВС РФ сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст.438 Уголовного кодекса. Если он попадется украинским правоохранителям, то понесет наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет.

Напомним, 5 января в СБУ сообщили о задержании во Львовской области мужчины, которого обвиняют в государственной измене и работе на ВС РФ.

Также 4 января правоохранители сообщили о задержании коллаборанта в Черниговской области, который работал на спецслужбы Беларуси.

Ранее Фокус писал о том, что в августе 2022 года СБУ раскрыла личность командира "кадыровцев", убившего пять человек возле Бучи.