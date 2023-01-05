Наказав розстріляти цивільних під Києвом: командиру ЗС РФ повідомили про підозру

За версією слідства, під час окупації Київської області підлеглі російського офіцера на 27 км автодороги Київ-Чоп біля села Мила Бучанського району відкрили вогонь з автоматів по мирних жителях, які намагалися виїхати з окупованої території. Унаслідок троє загинули, ще п'ятеро, враховуючи одну дитину, зазнали поранень.

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Командиру батальйону окремої танкової бригади Збройних сил Росії, який наказав своїм підлеглим розстріляти автомобілі з цивільними в Бучанському районі, повідомили про підозру. Про це у четвер, 5 січня, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Так, слідчі Нацполіції встановили, що з 24 лютого по 31 березня 2022 року в період окупації ЗС РФ частини Київської області російський командир, перебуваючи з підлеглими військовослужбовцями на 27 км автодороги Київ-Чоп біля села Мила Бучанського району недалеко від автозаправних станцій "БРСМ" віддавав їм злочинні накази проти українців, які намагалися залишити окуповану територію.

Так, зафіксовані епізоди, коли 4 та 7 березня 2022 року, виконуючи такі накази, невстановлені службовці ЗС РФ, розстріляли з автоматів 4 машини з мирними жителями. В авто було 12 осіб, з них двоє дітей.

Унаслідок 3 особи загинули на місці, ще 5 осіб, враховуючи одну дитину, отримали вогнепальні поранення.

Командиру ЗС РФ повідомили про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ст. 438 Кримінального кодексу. Якщо він потрапить українським правоохоронцям, то понесе покарання — позбавлення волі терміном від 8 до 12 років.

Нагадаємо, 5 січня в СБУ повідомили про затримання у Львівській області чоловіка, якого звинувачують у державній зраді та роботі на ЗС РФ.

Також 4 січня правоохоронці повідомили про затримання колаборанта в Чернігівській області, який працював на спецслужби Білорусі.

Раніше Фокус писав про те, що в серпні 2022 року СБУ розкрила особу командира "кадировців", який убив п'ятьох людей біля Бучі.