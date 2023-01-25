Згоріли живцем в автобусі: на Харківщині виявили тіла вбитих росіянами мирних жителів (фото)

Воєнний злочин, за даними слідства, скоїли на другий день окупації селища Борова. ЗС РФ розстріляли автобуси з людьми, внаслідок чого загинули щонайменше дев'ятеро людей.

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У вівторок, 24 січня, в Ізюмському районі Харківської області провели ексгумацію тіл мирних жителів, яких вбили російські військовослужбовці. Про це повідомляє пресцентр Офісу генерального прокурора.

У відомстві зазначають, що вказаний воєнний злочин у населеному пункті Борова ЗС РФ здійснили 14 квітня 2022 року. На другий день окупації селища російські солдати розстріляли евакуаційні автобуси, де знаходилися мирні жителі.

"Люди їхали у свої будинки на Луганщині. Ворог відкрив вогонь з великокаліберного кулемета та стрілецької зброї по автобусах із людьми. Наразі встановлено загибель щонайменше дев'яти людей — вони згоріли живцем в автобусі. Також встановлено, що тринадцять людей врятувалися і були доставлені до місцевої лікарні", — йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

Торік у травні загиблих громадян з евакуаційних автобусів поховав місцевий житель Борової. А у вівторок, 24 січня, прокурори спільно з правоохоронцями провели ексгумацію тіл жертв російських військовослужбовців.

Останки, як йдеться у повідомленні, направили на проведення судово-медичних експертиз. За фактом розстрілу евакуаційних автобусів в Ізюмському районі розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу — "Порушення законів та звичаїв війни".

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[ + – ] ЗС РФ розстріляли евакуаційні автобуси в Ізюмському районі [ + – ] ЗС РФ розстріляли евакуаційні автобуси в Ізюмському районі [ + – ] ЗС РФ розстріляли евакуаційні автобуси в Ізюмському районі [ + – ] ЗС РФ розстріляли евакуаційні автобуси в Ізюмському районі [ + – ] ЗС РФ розстріляли евакуаційні автобуси в Ізюмському районі

Нагадаємо, що після Нового року командиру одного з підрозділів ЗС РФ оголосили про підозру у скоєнні воєнного злочину. За даними слідства, офіцер під час окупації частини Київської області наказав підлеглим розстріляти автомобілі з цивільними у Бучанському районі, внаслідок чого загинули троє людей.

Восени 2022 року повідомлялося, що після деокупації Харківської області правоохоронці почали масово виявляти братські могили та тортури, в яких росіяни знущалися з місцевих жителів. Так, масштабні поховання з тілами місцевих жителів виявили у Вовчанську та Козачій Лопані.