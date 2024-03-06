Боевой дебют Су-57: рискнет ли РФ применять новейшие самолеты против Украины "по полной"

В числе прочих причин того, что ВКС РФ не решаются пускать в бой Су-57, — стремление Москвы избежать репутационного ущерба в случае потери самолетов. Кроме того, стелс-характеристики вызывают у экспертов, мягко говоря, вопросы.

Российская фронтовая авиация в последнее время понесла значительные потери, так как с 17 февраля текущего года украинскими силами ПВО были уничтожены 13 самолетов, в том числе 10 истребителей-бомбардировщиков Су-34. Военные эксперты назвали такие потери экстраординарными даже по консервативным меркам. В этой связи возникает вопрос, решится ли командование ВКС РФ масштабно отправить в бой новейшие истребители Су-57, когда Су-34 попросту закончатся. В этом вопросе детально разбирались обозреватели The Eurasian Times в материале от 6 марта.

Несмотря на то, что Су-34 считается лучшим российским истребителем-бомбардировщиком, для нанесения ударов "умными" бомбами они вынуждены заходить в зоны покрытия украинской ПВО. В итоге этим машинам крайне трудно уходить от западных систем воздушной обороны, таких как Patriot, поэтому военные обозреватели считают, что российские военачальники должны пересмотреть свою тактику ведения боевых действий.

"Поскольку Россия продолжает терять свои боевые самолеты над Украиной, наблюдатели ставят под сомнение отсутствие в небе стелс-самолетов пятого поколения Су-57, которые, как сообщается, могут уклоняться от радаров ПВО", — пишут авторы материала.

Также отмечается, что Москва до сих пор не решилась "по полной" применять Су-57 в ходе боевых операций на территории Украины. И это выглядит интригующим, так как глава Минобороны РФ еще в 2022 заявлял, что самолет "показал себя блестяще". Хотя с другой стороны новейшие истребители все же выполняли боевые задачи, нанося удары дальнобойными ракетами.

Плохая репутация

В этой связи британские военные предположили, что Россия, скорее всего, ставит перед собой задачу избежать репутационного ущерба, снижения экспортных перспектив и угрозы для чувствительных технологий, которые могут возникнуть в результате любой потери.

Отвечая на вопрос о причинах нежелания России массово применять против Украины Су-57 индийский военный летчик капитан Джонсон Чако сказал, что технологии, какими обладает данная машина вовсе не гарантирует неуязвимость для ПВО противника. Кроме того, использование новейших машин в оперативных целях позволит выявить его системы и потенциал, а это впоследствии пригодится НАТО.

"Использование любой системы вооружения, передающей ЭМ-излучение, раскрывает характеристики этого излучения, которые противник может использовать, чтобы сделать систему неэффективной. Использование Су-57 сейчас может сделать его неэффективным в более масштабной войне с НАТО", — подчеркнул Чако.

Российский истребитель Су-57

Самолет "антистелс"

Старший научный сотрудник исследовательского института IPCS Абхиджит Айер-Митра высказался более категорично, заявив о том, что Су-57 оказался бесполезным в качестве самолета-невидимки, поэтому Индия вышла из программы по его разработки.

"Наличие инфракрасной системы поиска и слежения перед кабиной пилота, отсутствие частотно-селективного стекла на кабине, воздухозаборные каналы, ведущие непосредственно в двигатель без какой-либо маскировки, полностью неэкранированные выходы выхлопных газов двигателя и крайне неудачный дизайн — все это антистелс", — убежден эксперт.

Он добавил, что россияне пытаются не афишировать недостатки истребителя, потому что им не нужна плохая реклама на мировом рынке вооружений.

Еще одной причиной может быть небольшое количество готовых к эксплуатации машин, из-за того, вероятно, что Су-57 все еще находится на стадии разработки. Информация из источников OSINT-наблюдателей показывает, что у ВКС РФ всего 32 самолета, из которых 10 предназначены для летных испытаний. Таким образом, у россиян в распоряжении всего одна эскадрилья самолетов Су-57.

Ранее сообщалось, что в боевых операциях, нацеленных на позиции украинских защитников на востоке Украины, российские силы использовали свои новейшие истребители Су-57. При этом оккупанты применили современную крылатую ракету Х-69, специально разработанную для этих истребителей.