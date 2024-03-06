Украина получит 800 000 боеприпасов по чешской инициативе в ближайшие недели, — СМИ

Чехия взяла на себя посредническую роль в том, чтобы объединить усилия западных правительств, которые хотели бы помочь с закупкой боеприпасов. План поддержали многие страны ЕС.

Союзники Украины выделили почти все нужное финансирование для возглавляемой Чехией инициативы по закупке сотен тысяч артиллерийских снарядов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По словам журналистов, боеприпасы могут доставить в Украину в ближайшие нескольких недель. Но точные сроки зависят от условий контракта, поэтому графики поставок и могут меняться.

Чехии отводится посредническая роль в том, чтобы объединить усилия правительств, которые хотели бы помочь с закупкой излишков боеприпасов, чтобы впоследствии отправить их в Украину.

В среду, 6 марта, в Одессе президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом заявил, что есть явный прогресс по части чешской инициативы. Ее итоги можно будет оценить после того, как снаряды окажутся в Украине.

На прошедшей в феврале Мюнхенской конференции по безопасности президент Чехии Петр Павел заявил, что представители его страны нашли полмиллиона боеприпасов калибра 155 мм и 300 000 122-миллиметровых снарядов, которые можно было бы доставить в течение недель, если бы выделили средства.

План Чехии по закупке боеприпасов не из стран Евросоюза поддержали Германия, Латвия, Литва, Нидерланды, Дания, Канада и Франция, а Польша выразила заинтересованность. На текущей неделе должна состояться встреча, на которой министры обороны и иностранных дел стран ЕС обсудят подробности.

По оценкам, Украине нужно не меньше 200 000 снарядов в месяц, чтобы продолжать борьбу с российскими войсками, чей средний ежедневный расход снарядов в 3–5 раз больше, чем выстреливают ВСУ.

Напомним, что в 2024 году Украина планирует провести контрударные действия. Генерал Александр Павлюк отметил, что сейчас перед ВСУ стоит задача стабилизировать линию фронта и провести перегруппировку частей.

Также сообщалось, что российские войска дистанционно минируют Сумскую область шариковыми авиабомбами.