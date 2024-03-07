"Вопрос жизни и смерти": украинские военные рассказали о тяжелейших боях за Авдеевку

По словам журналистов, каждый день РФ сбрасывала на город от 80 до 100 авиабомб. Над дорогами постоянно зависали российские дроны. У украинских войск не хватало боеприпасов.

На позиции "Зенит" в Авдеевке украинские военные отражали атаки противника каждый день. ВС РФ подошли с флангов и обстреливали базу со всех сторон танками, артиллерией и минометами. Об этом пишет издание New York Times.

Как рассказал старший солдат Виктор Биляк из 110-й ОМБр, возможности строить новые укрепления не было.

"Каждый день мы пытались отразить атаки противника", — сказал он.

Во время выхода ВСУ из Авдеевки российская артиллерия постоянно обстреливала дороги, которые вели из города.

Как рассказал 36-летний командир 25-го отдельного батальона с позывным "Шаман", наибольшие потери среди украинских сил пришлись на центр Авдеевки. Россияне сбрасывали на здания авиабомбы.

По словам "Шамана", Украина потеряла Авдеевку из-за нехватки боеприпасов. Он отметил, что при наличии достаточного количества артиллерии, украинские войска могли бы удержать город. Они были бы по российским каналам снабжения в тылу, чем предотвращали бы прибытие подкреплений.

Издание пишет, что несмотря на очень большие потери, российские войска смогли выйти к окраинам города с севера и юга. К концу января 2024 года они были готовы проникнуть в жилые районы. Они прорвались в два важных места: с северо-востока через железнодорожную линию и с юга, проложив туннели через канализационные трубы, чтобы атаковать украинские позиции с тыла.

Сообщается, что каждый день РФ сбрасывала на город от 80 до 100 авиабомб. Над дорогами постоянно зависали российские дроны.

Как рассказал медик с позывным "Малый", он выезжал из города с раненым бойцом, а за ними летел российский БПЛА. Дрон чудом задел запаску на задней части автомобиля и отскочил. Малый и его раненый пассажир выжили.

"Там вопрос жизни и смерти", — сказал он.

Ранее сообщалось, что Третья штурмовая бригада разнесла артбатарею врага под Авдеевкой. Оккупанты, по данным командования, плохо спрятали сразу шесть гаубиц в окрестностях города. За несколько часов стая FPV-дронов уничтожила вражескую артиллерийскую батарею.

Также в ВСУ рассказали об укреплениях на Авдеевском направлении. Представитель ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий заявил, что укрепления на этом направлении начали строить еще в декабре 2023 года. Это очень разветвленная система подготовленных запасных огневых позиций.