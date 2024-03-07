РФ собирается поставить на вооружение Ил-212 к 2026 году: какие проблемы у самолета

Российские обозреватели отмечают, что новая машина будет оснащена двигателем ПД-8, который на испытаниях в декабре прошлого года не подтвердил свои характеристики.

Российская компания "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) ведет работы над созданием нового легкого транспортного самолета Ил-212 с турбореактивным двигателем, который должен прийти на смену парку военно-транспортных самолетов Ан-26 и Ан-72. Опытный образец новой машины появится в конце 2026 года. Об этом 5 марта заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

"Новый транспортный самолет будет отличать повышенная грузоподъемность и дальность полета, простота заправки и обслуживания. Кроме этого, он может использовать грунтовые необорудованные взлетно-посадочные полосы, а также эксплуатироваться в условиях арктических широт", — сказал Шойгу.

Министр добавил, что ОАК уже приступила к разработке технического проекта Ил-212. Между тем профильные ресурсы уточняют, что проект не будут разрабатывать с нуля, а якобы "новая машина" фактически представляет собой Ил-112В, переработанный под новые двигатели ПД-8. В свое время именно Ил-112В должен был стать основным легким военно-транспортным самолетом.

Также сообщается, что Ил-212 сохранит от предыдущей модификации фюзеляж, бортовое оборудование и авионику. Изменения коснутся крыльев, шасси и места размещения двигателя — он будет установлен сверху крыла для возможности эксплуатации на неподготовленных и грунтовых аэродромах.

Проблемы проекта Ил-212

Отметим, что некоторые российские обозреватели относятся к новому проекту скептически. В частности, говорится о проблемах с двигателями ПД-8. С одной стороны он однозначно мощнее и имеет стартовую тягу почти вдвое больше турбовинтового ТВ7-117СТ, который установлен на Ил-112.

С другой — возникает вопрос, смогут ли российские авиастроители изготовить новый "Ил", и поднять его в воздух к 2026 году. Ведь ПД-8 давно установлен на пассажирском SJ-100, но самолет в воздух так и не поднялся — это однозначно говорит о проблемах с двигателем.

"Главной проблемой импортозамещенного SJ-100 остается российский двигатель ПД-8, который на испытаниях не подтвердил свои характеристики. В декабре 2023 году авиастроители пришли к выводу, что нужно провести дополнительные работы", — подчеркнули российские обозреватели.

Напомним, в России планируют возобновить производство самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50У. В то же время о строительстве новейших самолетов ДРЛО А-100 российские пропагандисты не говорят.