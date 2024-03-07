"Не следует все копировать": польский генерал объяснил отсутствие БПЛА при форсировании Вислы

По словам Пйотра Блажеуча, военным не стоит все копировать с российско-украинской войны, потому что ни одна следующая война не будет похожей на предыдущую.

Польской генерал Петр Блажеуш не убежден в ценности беспилотников во время форсирования Вислы. Об этом сообщает Defense News.

Военным следует остерегаться применения уроков войны в Украине и адаптироваться к битве, которая еще должна состояться. Блажеуш заявил, что он не убежден в их ценности при пересечении водных преград.

"Традиционно, вы не будете использовать дроны только для переправы через водную преграду. Вы можете использовать их с разведывательной целью для сбора разведывательной информации заранее, но во время самой переправы они вам не очень нужны в воздухе. Они нужны впереди, на передовой, чтобы убедиться, что нет блокпостов, или чтобы выявить вражеские позиции, или угрозы для транспортных средств, которые высаживаются", — пояснил заместитель начальника Генштаба Польши в кулуарах учений Dragon.

В рамках крупнейших учений НАТО Steadfast Defender не было заметно беспилотников. При этом авторы приводят пример, как украинские войска пересекли Днепр в Херсонской области. БПЛА сыграли важную роль в воздушной разведке, прикрытии сил, а также в снабжении обеспечения. Вместе с тем советник по вопросам военного потенциала РФ в Центре военно-морского анализа Сэмюэль Бендетт считает, что боевые БПЛА малопригодны для переправ через реку.

"Гораздо важнее иметь беспилотники ISR [разведки, наблюдения и рекогносцировки] для постоянного наблюдения, а также целый зверинец систем противодействия беспилотникам и систем радиоэлектронной борьбы для защиты личного состава и техники", — рассуждает Бендетт.

Также Блажеуш заявил, что одна из причин, почему БПЛА не были привлечены к форсированию Вислы является относительно небольшое расстояние.

"Переправа через Вислу всего 320 метров, поэтому она не такая большая. Но если бы это было большее расстояние, потенциально вы могли бы захотеть их [беспилотники], но у нас есть другие средства связи, кроме дронов", — пояснил Петр Блажеуш.

Поэтому некоторые наблюдатели, которые присутствовали на учениях, обеспокоены, что не все на Западе адаптируют свою тактику к опыту Украины в войне. На это польский генерал заявил, что военные не должны просто копировать стратегии, потому что следующая война не будет копировать российско-украинскую, поэтому есть четкие признаки, что стоит делать, а чего повторять не надо.

Напомним, 5 марта страны НАТО форсировали Вислу в Польше. Военные отработали переброску бронетехники.