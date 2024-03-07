Работа еще продолжается: Стефанчук рассказал, когда и как примут закон о мобилизации (видео)

По словам главы Верховной Рады, документ является одним из самых сложных, с которым когда-либо приходилось работать парламенту. Всего к проекту было внесено более 4 тысяч правок.

В Украине продолжают обсуждать законопроект о мобилизации №10449, который еще в январе был подан на рассмотрение Кабинетом министров. Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук в эфире телемарафона рассказал, когда закон все же могут принять.

По его словам, на данном этапе текст документа находится на проработке. Занимается этим Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны. Ожидается, что народные депутаты могут вынести окончательное решение по законопроекту уже до конца текущего месяца. Связано это с определенными сложностями, с которыми пришлось столкнуться при его рассмотрении.

"Это один из самых сложных законопроектов, с которым работает украинский парламент, потому что он (документ, – ред.) касается всех и каждого. Очень важной составляющей этого проекта – это вопрос справедливости, потому что обязанность защищать свою страну – это общая обязанность, который распространяется на каждого гражданина", – заявил Руслан Стефанчук.

После проработки в Комитете национальной безопасности и обороны законопроект будет передан в юридическое управление и тогда уже будет внесен в зал парламента, где и состоится финальное голосование. Предварительно это может произойти уже в конце марта.

За все время к документу подали более 4 тысяч правок, которые необходимо было рассмотреть и вынести по ним вердикты.

"Я насколько знаю, работа там еще продолжается. Как только работа будет завершена, он будет передан на работу в юридическое управление. Там будет вычитано и после этого будет готово для внесения в зал", — добавил Руслан Стефанчук.

Напомним, 1 марта сообщалось, что в Раде утвердили новые правки законопроекта о мобилизации. Народные депутаты планируют отменить право граждан на отсрочку, если они получают второе высшее образование или вторую специальность. Отсрочка сохранится только для тех, кто учится последовательно.