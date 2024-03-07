Отмена проекта вертолетов FARA: законодатели США требуют объяснений

Политики переживают, что на программу было безрезультатно потрачено 2 млрд долларов. К тому же это уже третья попытка разработать замену разведывательному вертолету Kiowa Warrior.

Американская армия отменила проект вертолетов FARA из-за опыта войны в Украине и сомнений относительно промышленной базы производителей. Теперь законодатели требуют пересмотреть решение. Об этом сообщает Breaking Defense.

Армия США хотела получить новый штурмовой разведывательный вертолет в рамках программы FARA, потому что к 2030 году планировалось закрыть производство UH-60M Black Hawk у Sikorsky и CH-47F Block II Chinook у Boeing. Но в феврале 2024 года было объявлено об отмене программы FARA. Закупка вертолета больше не является жизнеспособной, потому что малые беспилотники стали распространенными, особенно в Украине.

На сэкономленные средства армия США хочет приобрести больше Black Hawk и Chinook, сообщил Даг Буш, помощник министра армии по вопросам закупок, логистики и технологий. Отмена FARA стала частью более широкого пересмотра планов армейской авиации. Законодателей теперь интересует, как изменится ситуация с промышленностью.

Raider X от Lockheed Martin Sikorsky Фото: Скрин видео

"Это похоже на Голодные игры для тех, кто имеет диплом инженера... можете ли вы поговорить о том, как вы собираетесь сохранить этот [инженерный опыт]?", — поинтересовался представитель штата Коннектикут Джо Кортни, в родном штате которого Bell Textron привлекла к разработке Raider X 600 инженеров.

Конгрессмен Роб Уиттман от Вирджинии заявил, что он не понимает, почему армия сделала "разворот на 180 градусов". Ранее FARA считалась одним из главных приоритетов в армии.

"Тратить 2 миллиарда долларов на программу, которая сейчас развивается [в] совершенно противоположном направлении, является проблемой. Мы хотим, чтобы Министерство обороны было инновационным и креативным. Мы хотим, чтобы они рисковали, но мы также хотим, чтобы они могли вмешаться гораздо раньше в процесс", — пояснил Роб Уиттман.

Bell 360 Invictus от Boeing Фото: Courtesy Textron Aviation

А представитель Нью-Джерси Дональд Норкросс добавил, что проект FARA стал третьей неудачной попыткой армии США разработать замену разведывательному вертолету OH-58 Kiowa Warrior.

Напомним, 12 февраля СМИ писали, почему армия США отказалась от проекта вертолетов FARA.

9 февраля сообщалось, что США планирует остановить производство вертолетов UH-60 Black Hawk .