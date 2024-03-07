"Это их не спасет": в СБУ рассказали о производстве российских дронов (видео)

По словам спикера СБУ, любые разработки россиян не влияют на планы Украины по уничтожению вражеских целей и на стратегическую цель — победить Россию.

В Службе безопасности Украины (СБУ) анонсировали "очень жаркий и горячий курортный сезон" для российских оккупантов. Украина модернизировала морские дроны Sea Baby и теперь они стали более смертоносными для врагов. Об этом заявил представитель СБУ Артем Дехтяренко в эфире телемарафона, однако добавил, что раскрывать все планы по очевидным причинам не будет.

По его словам, новый Sea Baby может доставить почти тонну взрывчатки на более чем тысячу километров. Таким образом украинские бойцы смогут достать вражескую цель фактически в любые точки Черного моря.

На вопрос, пытались ли оккупанты уничтожить места производства дронов, Дехтяренко заверил, что СБУ защищает свои разработки от посягательств врага, меняет и совершенствует свои разработки.

"Мы постоянно находимся на несколько шагов впереди. То есть постоянно развиваемся и не даем оккупантам возможности полноценно противодействовать нашим дронам", — сказал он.

Сам факт того, что Украина может атаковать морскими дронами объекты России в Черном море — стал неожиданностью для врага, подчеркнул Дехтяренко.

Также он заявил, что любые разработки врагом собственных дронов только увеличивает количество законных целей для Украины.

"Россияне производят свои беспилотники, но это их не спасет. Это лишь увеличивает количество законных целей для нас в Черном море. Поэтому любые так называемые разработки не влияют на наши планы по уничтожению и на нашу стратегическую цель — победу над Россией", — заверил представитель СБУ.

Напомним, в ночь с 4 на 5 марта Главное управление разведки Минобороны Украины и Военно-морские силы ВСУ провели успешную операцию в Черном море. Морскими дронами Magura V5 удалось уничтожить российский патрульный корабль "Сергей Котов". Корвет затонул недалеко от Керченского пролива.

3 марта аналитики "Института изучения войны" сообщали о том, что Россия планирует в ближайшие месяцы начать серийное производство многоцелевых беспилотников "Скальпель" в Алтайском крае.