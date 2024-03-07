32-й член Альянса: Швеция официально присоединилась к НАТО (документ)

По данным журналистов, церемония поднятия шведского флага в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоится 11 марта.

В четверг, 7 марта, Королевство Швеция официально присоединилось к Североатлантическому Альянсу. Соответствующий протокол был опубликован на официальном сайте Государственного департамента США.

В документе говорится, что все условия, необходимые для вступления Швеции в НАТО, были выполнены. Соответственно, протокол вступил в силу 7 марта 2024 года.

Таким образом Швеция стала 32-м членом Альянса.

По словам премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил ему, что все государства-члены НАТО приняли протокол Стокгольма о вступлении и пригласили страну присоединиться к Североатлантическому договору.

По данным шведского издания The Local, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прибыл в США с целью передачи Швеции ратифицированных документов своей страны. Также сообщается, что Ульф Кристерссон и министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрем уже находятся в США.

Церемония поднятия шведского флага в штаб-квартире НАТО в Брюсселе запланирована на понедельник, 11 марта.

Напомним, 5 марта президент Венгрии Тамаш Сулек подписал законопроект, одобряющий вступление Швеции в НАТО, устранив таким образом последнее препятствие на пути страны в оборонный союз.

Ранее, заявку Швеции на вступление в НАТО также одобрил парламент Турции. Из 346 парламентариев 287 проголосовали за членство Швеции в НАТО. Голосованию предшествовали примерно четырехчасовые дебаты.