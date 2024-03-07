Уже сегодня Швеция официально станет 32-м членом НАТО, — Белый дом

По информации медиа, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прилетел в США, чтобы передать шведской стороне ратифицированные документы своей страны.

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В четверг, 7 марта, Швеция официально присоединится к Альянсу НАТО, став тридцать вторым союзником. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

"7 марта 2024 года Швеция официально вступает в Альянс НАТО, став 32-м союзником", — отмечают в пресс-службе.

Кроме того, в Белом доме добавили, что Швеция является "сильной демократией с высокобоеспособной армией, которая разделяет ценности и видение мира" альянса.

"Присоединение Швеции как союзника НАТО сделает Соединенные Штаты и наших союзников еще более безопасными. НАТО является самым мощным оборонным альянсом в истории мира, и сегодня это так же важно для обеспечения безопасности наших граждан, как это было 75 лет назад, когда наш Альянс был основан на обломках Второй мировой войны", — добавляют в сообщении.

В то же время, по информации шведского издания The Local, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прибыл в США с целью передачи Швеции ратифицированных документов своей страны.

Журналисты отмечают, что шведский премьер-министр Ульф Кристерссон и министр иностранных дел Тобиас Биллстрем также сейчас находятся в Вашингтоне.

В издании добавляют, что согласно графику, опубликованному Госдепартаментом США, встреча госсекретаря Энтони Блинкена и Кристерссона назначена на 18:15 (по киевскому времени — ред.). Вероятно, именно тогда он представит документы о вступлении Швеции в НАТО, и страна официально присоединится к военному альянсу.

Также, журналисты уточнили, что церемония поднятия шведского флага в штаб-квартире НАТО в Брюсселе запланирована на понедельник, 11 марта.

Путь Швеции в НАТО

Напомним, заявку на вступление в НАТО Швеция подала вместе с Финляндией 18 мая 2022 года в связи с полномасштабным вторжением Российской Федерации в Украину. Уже 5 июля 2022 года страны подписали протоколы о вступлении в Альянс.

Финляндия присоединилась к НАТО в апреле 2023 года. Так страна стала 31-м членом блока. До недавнего времени Анкара и Будапешт блокировали присоединение Стокгольма к НАТО.

25 января 2024 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ратифицировал заявку Швеции. Аналогичный шаг 26 февраля сделал венгерский парламент, после чего президент Тамаш Шуйок подписал документ.

Официально препятствование вступлению Стокгольма в НАТО в Будапеште объясняли чрезмерной критикой в свой адрес.

Напомним, 4 марта в Финляндии, Норвегии и Швеции начались военные учения НАТО Nordic Response 24. В них участвует более 20 тысяч военнослужащих из 14 стран. Учения продлятся почти две недели.