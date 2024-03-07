Дислокация А-50: в РФ на авиабазе замечены шесть самолетов ДРЛО без двигателей, — снимки

Всего в Ивановской области РФ в рабочем состоянии находятся только четыре А-50, отметили эксперты. Остальные машины выполняют функцию донора запчастей.

Аэродром "Иваново-Северный", который расположен в Ивановской области РФ, является основным местом дислокации самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и А-50У. Об этом 7 марта сообщили обозреватели Defense Express.

Согласно спутниковым снимкам, опубликованным OSINT-наблюдателем MT_Anderson, на авиабазе находятся 11 самолетов А-50: четыре машины активно используются на дежурстве, один самолет внешне исправный, но стоит без движения, и еще минимум шесть А-50 на хранении, с которых вообще сняли двигатели.

Отмечается, что наблюдатель пришел к выводу относительно активности техники на авиабазе на основе следов от колес шасси на снежном покрове. Таким образом выяснилось, что только четыре А-50 выполняли полеты с определенной регулярностью. Остальные же машины не были задействованы, хотя все они оснащены характерными "тарелками" радиолокационной системы "Шмель".

Шесть самолетов А-50 с явными следами движения по снегу. Истчоник: X (Twitter)

А-50 нерабочие и без двигателей

"Следы от колес на снегу также могут свидетельствовать, когда и с какой активностью с этих бортов "каннибалили" запчасти", — пишут эксперты.

Они добавили, что относительно А-50 никаких противоречий нет. Имеется в виду количество самолетов данного типа с учетом уничтоженных украинскими силами ПВО. Исходя из того, что российские ВКС потеряли два таких самолета, то в строю осталось семь или восемь машин, и основное количество бортов сосредоточенно именно в "Иваново-Северном". Остальная же техника находится в нерабочем состоянии и используется как доноры для запчастей.

Напомним, в компании "Ростех" сообщили, что российский ОПК возобновит производство самолетов раннего предупреждения и управления А-50У. Последний такой самолет был выпущен в 1991, и в течение десятилетий производители занимались лишь модернизацией уже существующих машин.