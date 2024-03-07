Снарядам 50 лет: КНДР передала России 1,5 млн боеприпасов, — ГУР

Половина артснарядов, которые Пхеньян поставил Москве, небоеспособны, а остальные требуют либо ремонта, либо проверки перед применением, рассказал представитель украинской разведки.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын передал 1,5 миллиона артиллерийских снарядов президенту Российской Федерации Владимиру Путину после их прошлогодней встречи. Об этом пишет британское издание The Times со ссылкой на слова заместителя начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО) генерал-майора Вадима Скибицкого.

В то же время половина из полученных снарядов являются непригодными к применению. По словам представителя ГУР, этим боеприпасам более полувека.

"Эти снаряды были изготовлены в 70-80-х годах. Половина из них небоеспособны, а остальные нужно или отремонтировать, или проверить перед использованием", — рассказал Скибицкий.

Он добавил, что КНДР избавляется от старого, а в обмен у Москвы просит некоторые технологии. В частности речь идет о разработке ракет и подводных лодок.

"Это еще раз доказывает, что России не хватает собственных производственных мощностей для быстрого и мощного наращивания производства ракет. Если нет, зачем бы Россия просила об этом Северную Корею?" — добавил Скибицкий.

Издание также напоминает слова руководителя ГУР МО Кирилла Буданова, который ранее в феврале заявил, что Пхеньян сейчас является крупнейшим поставщиком оружия для Москвы. Главный разведчик Украины выразил убеждение, что без помощи КНДР ситуация для России "была бы катастрофической".

Напомним, в сентябре 2023 года северокорейский лидер Ким Чен Ын провел в России 5 дней. Он встречался с Владимиром Путиным на космодроме "Восточный" в Сибири. Также посетил военные заводы и осмотрел боевые самолеты, ракетные системы и российский флот на его базе на Дальнем Востоке во Владивостоке.

14 сентября The Washington Post писало, что эта встреча показала, насколько лидеры двух стран заинтересованы в сотрудничестве. Эксперты также отмечали, что отношения Владимира Путина и Ким Чен Ына уже давно носят коммерческий характер. В частности, президент РФ может видеть в главе Северной Кореи "антиамериканского партнера".