Китай окружает Тайвань беспилотниками, воздушными шарами и гражданскими лодками, — Минобороны острова

Тайвань накапливает оружие и топливо, чтобы выдержать длительную войну с Китаем, поскольку, как заявили в Министерстве обороны, КНР будет пытаться быстро захватить остров и предотвратить внешнее вмешательство.

Китай усиливает войну в серой зоне, чтобы истощить Тайвань. Вокруг демократического острова происходит "насыщение" воздушными шарами, беспилотниками и гражданскими лодками. Об этом говорится в отчете Министерства обороны Тайваня в четверг, сообщает Reuters.

Тайвань, правительство которого отвергает претензии Пекина на суверенитет, в последние годы жаловался, что Китай использует так называемую войну в серой зоне. КНР применяет нерегулярную тактику, чтобы истощить врага, не прибегая к открытому бою. В отчете, направленном в парламент, с копией которого ознакомились журналисты Reuters, министерство заявило, что Пекин ввел тактику "многофронтовой насыщенной серой зоны" для давления на Тайвань, включая усиление патрулирования кораблей и самолетов.

Китай пытался "увеличить бремя тайваньских военно-морских и воздушных сил и скрыть существование срединной линии в проливе", говорится в отчете. Государство ссылается на неофициальную границу между двумя сторонами, которую китайские войска начали регулярно пересекать в последнее время.

В отчете добавлено, что Китай также включил исследовательские и полицейские суда, чтобы "замаскировать военную деятельность с гражданским населением".

Чтобы противостоять китайским угрозам, министерство заявило, что работает над мерами для "сохранения" своих войск в случае войны путем повышения устойчивости своей инфраструктуры и проведения учений, чтобы гарантировать, что силы Тайваня выживут в длительном конфликте. В нем также сказано, что он извлекает уроки из войны в Украине и войны между Израилем и палестинской исламистской группировкой ХАМАС.

Министерство заявило, что накапливает оружие и топливо, чтобы выдержать длительную войну с Китаем. В случае конфликта КНР будет пытаться быстро захватить Тайвань и предотвратить внешнее вмешательство, добавили в ведомстве. Чтобы усложнить это, остров работает над диверсификацией своих командных систем и включением более мобильного и дальнобойного оружия, а также искусственного интеллекта, одновременно укрепляя "связи" с демократическими союзниками, включая Соединенные Штаты. В отчете не уточняется, что предусматривало эти шаги.

Напомним, 5 марта институт ВМС США сообщил, что столкновение Китая и США из-за Тайваня грозит ядерной катастрофой. США должны продолжить модернизацию своих ядерных сил, считают аналитики. В противном случае у противников появится ложное представление о том, что им может "сойти с рук" немасштабное применение ядерного оружия.