Ужесточение мобилизации в Украине: кто может попасть на фронт в 2024 году

Мужчины в Украине, не служившие по призыву, подлежат мобилизации по достижении 27 лет. При принятии законопроекта № 10449 возраст для призыва может сократиться до 25 лет.

Мобилизация в Украине не прекращалась с начала полномасштабного вторжения России. 12 февраля 2024 года президент Зеленский подписал законопроекты, которые продлили действие мобилизации и военного положения до 13 мая 2024 года. О том, кто подлежит мобилизации в 2024 году пишет NV.

Мобилизация в Украине

Военнообязанные мужчины и женщины в возрасте от 18 до 60 лет могут быть мобилизованы. Исключительно по добровольному желанию могут вступить в ряды армии военнообязанные, которые имеют отсрочку или признаны непригодными для военной службы по состоянию здоровья.

В конце 2023 года на заседании Верховного Главнокомандующего была выдвинута необходимость привлечения дополнительных 450−500 тысяч бойцов для выполнения поставленных задач. Эту информацию представил президент Зеленский в ходе пресс-конференции. Для усиления мобилизации правительство разработало новый законопроект, который уже поддержала Верховная Рада на первом чтении. На данный момент законопроект № 10449 находится на рассмотрении комитета по нацбезопасности, обороне и разведке.

Когда закончится мобилизация

Завершение мобилизации зависит от выполнения целей, для достижения которых она была начата. В Украине мобилизация является всеобщей и проводится открыто. Высшее военно-политическое руководство определяет количество людей, которое необходимо призвать в армию для выполнения поставленных целей. Мобилизационные планы являются секретной информацией, и изменения в них вносятся по представлению Генштаба.

Во время общей мобилизации также может быть проведена мобилизация автотранспорта на государственные нужды. Соответствующие условия возмещения прописаны в законодательстве, однако некоторые из этих условий могут измениться после принятия законопроекта № 10449. Территориальные центры комплектования и социальной поддержки также осуществляют мобилизацию и предоставляют отсрочку тем военнообязанным, кто имеет право на нее и подает заявление.

Процесс вручения повесток военнообязанным, призывникам или резервистам осуществляется лицами, уполномоченными руководителем соответствующего Территориального Центра Комплектования. Для этого требуется подписание соответствующего приказа в соответствии с законодательством.

Мобилизация в Украине — кто подлежит призыву

Состояние годности к военной службе определяется военно-врачебной комиссией после прибытия военнообязанного в Территориальный Центр Комплектования по повестке. Нормы, влияющие на решение о годности, указаны в приказах Министерства Обороны Украины. Перечень категорий военнообязанных, которые не могут быть призваны без их согласия, определен статьей 23 закона Украины о мобилизационной подготовке и мобилизации.

Мужчины в Украине, не служившие по призыву, подлежат мобилизации по достижении 27 лет. При принятии законопроекта № 10449 возраст для призыва сократится до 25 лет. Мобилизация срочников не проводится во время военного положения. Планируется также замена срочной службы на базовую военную подготовку.

Мобилизация женщин предусмотрена законом, но по заявлению военно-политического руководства Украины, в стране такая мобилизация не проводится.

Таким образом, мобилизации подлежат следующие категории мужчин:

Годные и ограниченно годные по состоянию здоровья военнообязанные от 18 до 60 лет.

Военнообязанные от 27 до 60 лет, признанные годными к выполнению боевых задач.

Военнообязанные от 18 до 60 лет, ранее проходившие военную службу и признанные годными к выполнению боевых задач.

Мужчины от 18 до 60 лет с опытом военной службы или без него, признанные годными или ограниченно годными к службе.

Военнообязанные, которые стоят на учете и признаны годными к выполнению боевых задач.

Снятые с воинского учета мужчины, если их признали годными или ограниченно годными к военной службе.

Исключенные с воинского учета мужчины, которые прошли ВВК высшей инстанции и признаны годными или ограниченно годными к службе.

Лица с инвалидностью или право на отсрочку, признанные годными или ограниченно годными к службе, могут быть мобилизованы по собственному желанию.

Напомним, 1 марта сообщалось, что в Верховной Раде назвали возможные наказания для украинских уклонистов. Народный депутат Федор Вениславский рассказал, что профильный комитет продолжает рассматривать ограничения и некоторые из них уже отбросили Среди возможных санкций предусматривается блокировка банковских счетов, запрет на вождение, а также штрафы.