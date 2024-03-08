Кремль использует призывы Китая к мирным переговорам с Украиной в своих интересах, — ISW

Китай стремится показать себя как независимого посредника в возможном переговорном процессе. Между тем, Кремль регулярно использует мирный план Пекина, чтобы возложить ответственность за переговоры на Запад.

Россия использует призывы Китая к мирным переговорам между ней и Украиной, чтобы заставить Запад пойти на уступки. К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW) в отчете за 7 марта.

Так, 7 марта министр иностранных дел КНР Ван И повторил призыв к переговорам и заверил, что Пекин "сохраняет объективную и беспристрастную позицию" относительно войны в Украине.

"Эта риторика является частью давних усилий Китая заявить о себе как независимом посреднике в предполагаемом желаемом переговорном процессе, а Россия продолжит использовать такие призывы для продвижения привычных информационных операций, направленных на то, чтобы побудить Запад пойти на уступки", — говорится в сообщении Института.

Аналитики напомнили о встрече заместителя министра иностранных дел России Михаил Галузина и специального представителя Китая по вопросам Евразии Ли Хиу 2 марта в Москве. Они обсудили желание Китая способствовать мирным переговорам между Россией и Украиной.

Галузин и Ли отметили, что "невозможно" обсуждать урегулирование в Украине без участия России и без "учета интересов России в сфере безопасности", утверждений, которые Кремль регулярно использует, чтобы возложить ответственность за переговоры на Запад.

Напомним, что 7 марта лава Офиса президента Украины Андрей Ермак организовал брифинг для делегации Китая во главе со специальным представителем правительства КНР по вопросам Евразии Ли Хуэем. Китайской делегации показали обломки ракет, произведенных в КНДР, которые были переданы Россией и используются ею для атак на Украину.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что для того, чтобы урегулировать "кризис в Украине", необходимо провести международную мирную конференцию, признанную украинской и российской стороной, во время которой страны имели бы возможность откровенно выразить свои позиции и договориться.