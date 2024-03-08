Разделы
Материалы
Военный Фокус Российско-украинская война

Рано или поздно: у Зеленского объяснили, могут ли войска НАТО воевать в Украине

Ольга Химьяк
Фото: Getty Images | Украина может получить некоторые миссии на своей территории (Иллюстративное фото)

Украина как минимум получит тренинговые, консультативные, логистические миссии на своей территории, убежден советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Дискуссия относительно потенциального размещения в будущем западных войск в Украине, которую начал президент Франции Эмманюэль Макрон, свидетельствует о том, что консервативная Европа осознает риски войны при условии победы в войне президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире 24 канала.

"Соответственно, они готовы переходить на другой уровень дискуссий", — сказал он.

По его словам, этот уровень разговоров говорит о том, что рано или поздно соответствующие решения будут приняты. Украина получит тренинговые, консультативные, логистические миссии на своей территории.

"Это будет очень важно для нас, потому что, с одной стороны, больше будет интегрировать нас в общую систему безопасности Европы. То есть мы станем неотъемлемой частью в полном смысле этого слова, и тогда будет формализация наших отношений с НАТО", — считает Подоляк.

Советник руководителя ОП убежден, что все эти разговоры также делают проще дискуссию о необходимости предоставить Украине все оружие на поле боя, а не для хранения на складах. Подоляк советует дождаться встречи французского и украинского президентов, которые должны более детально обсудить эти вопросы.

Напомним, 7 марта французское издание L'Independant со ссылкой на лидера коммунистической партии Франции Фабьена Русселя сообщило, что Эмманюэль Макрон готов отправить войска в Украину, если произойдет прорыв фронта в сторону Одессы или Киева.

По данным литовской разведки, Вооруженные силы РФ активно готовятся к длительному противодействию странам-членам НАТО в регионе Балтийского моря, поскольку Кремль усиливает свой военный потенциал на западе.