В Мелитополе неизвестные взорвали склад БК россиян и машину, которая привезла боеприпасы

Местные паблики сообщают, что российские оккупанты пытались сбить что-то из ПВО в оккупированном Токмаке.

На оккупированной территории Запорожской области у оккупантов было неспокойно в районе Токмака и Мелитополя. Там раздавались взрывы. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.

"Прошлой ночью взрыв зафиксирован в Токмаке недалеко от района КШЗ, который оккупанты превратили в свою военную базу. Вчера "хлопнуло" в Мелитополе — взлетел в воздух склад БК во временно оккупированном городе и машина, которая привезла боеприпасы", — проинформировал Федоров.

Больше деталей и последствий взрывов в оккупированных городах глава ОВа не сообщил.

В местных пабликах 7 марта сообщали, что в оккупированном Токмаке работала российская ПВО и что-то пыталась сбить.

Оккупационные власти взрывы в Токмаке и Мелитополе не комментировали.

Напомним, что российские войска превратили оккупированный Мелитополь и окрестности в полигон для испытаний беспилотников. Местные жители сообщают, что слышат вокруг города взрывы и гул от испытаний дронов. Собирают БПЛА на нескольких местных предприятиях.

Ранее сообщалось, что в районе Токмака у оккупантов благодаря украинским партизанам усложнилась логистика. Они уничтожили железнодорожный мост в районе Светлодолинского