ВСУ оттеснили россиян из Ивановского и ликвидировали вражескую пехоту возле Клещиевки, — боец

По словам бойца 24-й ОШБр Станислава Бунятова, Силам обороны удалось отбить вражеский штурм к северу от Клещиевки. Генштаб ВСУ, в свою очередь, в утренней сводке не уточнял ситуацию в Ивановском.

В Донецкой области Силы обороны смогли несколько вытеснить оккупантов в Ивановском и отбили штурм оккупантов в районе Клещиевки. Об этом сообщил в своем телеграмм-канале "Говорят Снайпер" боец 24-й отдельной штурмовой бригады (ОШБр) "Айдар" Станислав Бунятов.

По его словам, к северу от Клищеевки Силы обороны отбили вражеский штурм.

"На севере Клищеевки минус танк, БМП и пехота. Противник продолжает попытки наступательных действий. Вчера их немножко отодвинули в Ивановском", — рассказал Бунятов.

Он добавил, что обстановка на этом участке фронта динамичная и сложная.

В утренней сводке Генштаба ВСУ 8 марта сообщили, что на Бахмутском направлении Силы обороны Украины отбили 6 атак противника в районах населенных пунктов Андреевка и Клещиевка Донецкой области.

Напомним, что ВС РФ продолжают давить на позиции ВСУ под Бахмутом, но украинские военные контролируют населенные пункты Ивановское и Богдановка. Против врага применяют дроны, а он тем временем ждет потепления, чтобы применить бронетехнику для атак.