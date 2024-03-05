Ивановское никто не контролирует: в ВСУ объяснили, в чем сложность боев под Бахмутом (видео)

Противник накапливает силы, чтобы захватить Часов Яр, пояснил представитель 80 ОДШБр Роман Гасько. ВСУ держат позиции, а соседние населенные пункты не контролируются россиянами.

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Российские подразделения продолжают давить на позиции ВСУ под Бахмутом, но украинские военные все еще контролируют населенные пункты Ивановское и Богдановка. Против врага применяют дроны, а он тем временем ждет потепления, чтобы применить бронетехнику для атак. О деталях текущей ситуации на Бахмутском направлении рассказал спикер 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Роман Гасько в эфире всеукраинского телемарафона.

Гасько объяснил журналистам, что вокруг Бахмута идут "интенсивные бои" и ситуация постоянно меняется. Командование ВС РФ бросает в бой все новые подразделения, но ВСУ удерживают позиции. Из-за активных боевых столкновений пока невозможно сказать, кто же именно контролирует тот или иной населенный пункт.

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На вопрос, оказались ли Ивановское и Богдановка в оккупации, военный заявил, что "ситуация постоянно меняется в разные стороны". Поэтому на сегодня нет "полного контроля" ВСУ или ВС РФ над указанными селами. При этом признал, что враг все ближе к Часовому Яру — российское командование накапливает живую силу и технику, чтобы нажать в данном направлении.

Доминирующее оружие на Бахмутском направлении — это дроны, отметил Гасько. Поэтому бойцам ВСУ, с одной стороны, нужно как можно больше ударных БПЛА, а с другой — средства радиоэлектронной борьбы, чтобы противодействовать устройствам россиян.

Объяснения по Ивановскому — через 9 часов от начала трансляции 5 марта (ориентировочно)

Ивановское — ситуация по состоянию на 5 марта

Отметим, на онлайн-карте боевых действий DeepState можно увидеть, что территория Ивановского разделена на две части. Меньшую восточную часть перерезает линия боевого столкновения. Большая часть села — "серая зона", где идут бои. Расстояние от границы Ивановского до окраины Часового Яра — около пяти км, от линии боев в Богдановке — около двух км. Согласно данным украинского командования, по состоянию на утро 5 марта ВС РФ атаковали в данном направлении шесть раз.

Ивановское, Часов Яр, Богдановка, Клищеевка по состоянию на 5 марта Фото: DeepStateMAP

Ранее Фокус писал о ситуации, которая сложилась на Бахмутском направлении. Еще в декабре 2023 года военный эксперт Владислав Селезнев объяснил, что следующая цель россиян — оккупация Часового Яра. Позже стало известно, что российское командование сосредоточило на данном направлении 60-70 тыс. солдат и соответствующее количество техники. При этом для давления на украинские позиции активно используют артиллерию и тактику проникновения малыми группами.

Напоминаем, 4 марта аналитики Института изучения войны отметили, что враг действительно имеет шансы добраться до Часового Яра, предварительно оккупировав Ивановское. Между тем в ОСУВ "Хортица" рассказали, что украинцы разгромили под Бахмутом подразделения полка "Ахмат": "кадыровцам" пришлось срочно отступать с поля боя.