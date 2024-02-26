Не дадут врагу совершить "легкую прогулку": в Часовом Яру ВСУ проводят инженерные работы (карта)

Российские оккупанты пытаются атаковать "как в лоб, так и по флангам" с использованием различных штурмовых отрядов, сообщил Евлаш.

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В Донецкой области вблизи города Часов Яр Силы обороны возводят укрепления. Они не дадут врагу продвигаться дальше. Об этом в эфире телемарафона 26 февраля сообщил начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш.

"Возле Часового Яра также проводились и проводятся инженерные работы, враг уже достаточно близко к этому населенному пункту. Однако эти инженерные укрепления, которые там есть, они не позволят врагу просто так осуществить "легкую прогулку". Конечно, мы будем бить врага по всем направлениям, из всего имеющегося вооружения, амуниции", — сказал он.

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ВС РФ переходят к лобовым атакам и пытаются обойти с флангов: ВСУ о ситуации в Донецкой области

Илья Евлаш также добавил, что российские оккупанты пытаются атаковать "как в лоб, так и по флангам" вблизи населенных пунктов Ивановское и Богдановка с использованием различных штурмовых отрядов.

"Вот последняя атака была такая, они применяли багги, поскольку земля достаточно мягкая сейчас там, если можно так сказать. И конечно, пешком с амуницией и БК сложно добираться. Они используют такие маневренные вездеходы, куда могут сесть несколько человек — 5-6, и на таких аппаратах добираются до линии фронта", — сказал Евлаш.

Также на Купянском направлении ВСУ возвели достаточно мощные фортификации.

Напомним, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский готовит два плана дальнейших действий по войне с россиянами. Все зависит от помощи американцев.

Ранее сообщалось, что ВС РФ пытаются окружить позиции ВСУ на Авдеевском направлении. Сейчас ВСУ немного отошли на более выгодные позиции под городом, а ВС РФ забрасывают их КАБами с целью выбить.