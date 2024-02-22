ВС РФ переходят к лобовым атакам и пытаются обойти с флангов: ВСУ о ситуации в Донецкой области

Войска РФ атакуют в лоб Часов Яр и пытаются выйти на Северский Донец, а также ищут слабые места в украинской обороне и пробуют там наступать.

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Российские оккупанты продолжают давить на Силы обороны на нескольких направлениях. На Купянско-Лиманском направлении подразделения РФ продолжают попытки захватить Синьковку и наступать вблизи Тернов, а на Бахмутском направлении — пытаются занять рубеж по реке Северский Донец. Об этом в эфире телемарафона 22 февраля рассказал начальник пресс-службы восточной группировки войск "Хортица" Илья Евлаш.

Ситуация на Купянско-Лиманском направлении

По словам Ильи Евлаша, на Купянско-Лиманском направлении ВС РФ продолжают давить в районе Синьковки. Враг не оставляет попыток захватить населенный пункт, но эти попытки тщетны. Сложным местом остается Торский выступ вблизи реки Черный Жеребец. Также РФ стягивает резервы к населенному пункту Терны. Противник там пытается наступать и закрепиться.

Ситуация на Бахмутском направлении

На Бахмутском направлении продолжаются интенсивные боевые действия в районе Часового Яра, Клещеевки и Андреевки.

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"Что касается Часового Яра — все классически: враг переходит к лобовым атакам, иногда пытается обойти по флангам в районе Ивановского и Богдановки. Что касается Клещеевки и Андреевки — там противник пытается выйти на реку Северский Донец, занять там оборону по рубежу этой реки. Любой барьерный рубеж способствует удержанию обороны, поэтому противник пытается восстановить утраченное положение. Наши военные делают все возможное, чтобы не допустить этого", — сказал Евлаш.

Он добавил, что оккупанты сосредоточили на этом направлении дополнительно еще одну бригаду, но резервы РФ использует для пополнения потерь, поэтому общее количество войск остается примерно одинаковым.

"Им приходится перебрасывать войска уже имеющиеся с места на место. То перебрасывали из-под Авдеевки, сейчас из-под Авдеевки снова куда-то перебросят. Такое броуновское движение у них постоянно происходит", — сказал Евлаш.

Он отметил, что ВС РФ ищут слабые места в украинской обороне и пробуют там наступать.

Напомним, что эксперты отмечают, что захватив село Победа возле Марьинки, российские войска перерезали трассу O0532, которая идет от недавно захваченной Марьинки (непосредственно на запад от Донецка) через Победу в направлении Константиновки и ВС РФ могут попытаться продвинуться в направлении Константиновки по этой трассе.

Также сообщалось, что солдаты РФ массово гибнут из-за "опьянения победой" у командиров. За последние дни на востоке Украины произошло несколько случаев массовой гибели оккупантов.