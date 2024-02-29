ВСУ разбили штурмовиков "Ахмата": россияне осознали "перспективу" и свернули операцию

В ОСГВ "Хортица" объяснили, что ВС РФ отправляют в штурмы под Бахмутом малые группы. Однако работа украинских войск оказалась достаточно "убедительной", чтобы враг отказался от своего плана.

Related video

Российские оккупанты были вынуждены прекратить наступление в Донецкой области после того, как их штурмовые группы разбили. Об этом в комментарии "Эспрессо" 29 февраля рассказал начальник пресс-службы Оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица" Илья Евлаш.

Он рассказал, что ВС РФ пытаются атаковать на Бахмутском направлении малыми штурмовыми группами — до 20 бойцов. Враг пытается отбить утраченные позиции и выйти на плацдармы в направлении Часового Яра. В частности, там активно действуют штурмовые группы, сформированные из подразделений "Ахмата".

"Недавно одна из бригад, которая держит оборону на этом направлении, уничтожила одну из таких групп. Сначала шла штурмовая группа, за ней должна была выдвигаться группа закрепления. Оккупанты были разбиты нашей артиллерией и добиты дронами. Группа выдвижения также была обнаружена. По ней было нанесено огневое поражение, после чего подразделения отказались продолжать свои наступательные действия", — поделился Евлаш.

Военный отметил, что Часов Яр — это самый большой город на Бахмутском направлении сейчас, поэтому к нему приковано внимание российских оккупантов.

"В течение года враг не оставлял своих намерений, постоянно наносил мощные удары по Часовому Яру. Сейчас россияне привлекли авиацию, которая постоянно сбрасывает на город управляемые авиабомбы, обстреливает его из минометов и артиллерии всех видов, калибров", — сообщил Евлаш.

Упомянутые населенные пункты на карте боевых действий Фото: Deep State

Он описал ситуацию под Бахмутом как очень сложную. Уже продолжаются бои в пределах населенных пунктов Ивановское и Богдановка.

"Россияне продолжают усиливать свои резервы, перебрасывают туда свои подразделения "Шторм-Z", "Шторм V", мотострелковые полки, танковые полки. Кроме того, враг активно применяет артиллерию и авиацию", — добавил спикер.

Упомянутые населенные пункты на карте боевых действий Фото: Deep State

Напомним, в ВМС рассказали об "интересном случае" в Черном море с двумя российскими кораблями. Вражеские судна неожиданно изменили маршрут и "разбежались по уголкам".

29 февраля в Bloomberg сообщили, что в Украине обеспокоены тем, что ВС РФ смогут набрать значительные темпы продвижения к лету. В то же время Кремль не отказывается от своей цели — захватить Киев и Одессу.