"Подтягивают мощные резервы": ВС РФ пытаются продвигаться под Бахмутом, — Евлаш (видео)

По словам спикера Восточной группировки войск Ильи Евлаша, российские оккупанты очень активно применяют штурмовые группы "Шторм Z", "Шторм V", мотострелковые полки и бригады, которые продолжают штурмовать позиции наших защитников на фронте.

Related video

Российские оккупанты делают постоянные попытки захватить Ивановское и Богдановку, которые находятся под Бахмутом Донецкой области. Там постоянно ведутся тяжелые бои. Об этом начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш сказал в эфире информационного марафона.

По его словам, ВСУ проводит все необходимые инженерные и фортификационные мероприятия, чтобы удержать противника, на Бахмутском направлении.

"Враг продолжает давить в сторону района населенного пункта Ивановское и в район Богдановки, там уже идут бои в черте города. Враг продолжает подтягивать свои мощные резервы. Кроме того, постоянно наносит свои удары дронами-камикадзе, такими как "Ланцет", корректирует свою артиллерию с помощью таких дронов как "Зала" и "Орлан", и также активно применяет FPV-дроны", — сказал Евлаш.

В дополнение к этому, российские военные активно задействуют специальные группировки "Шторм Z" и "Шторм V", а также мотострелковые подразделения и бригады, которые активно атакуют позиции наших сил на передовой.

Согласно его сообщению, за последние 24 часа противник совершил почти 700 обстрелов по позициям Вооруженных сил на Бахмутском направлении и четыре раза привлекал авиацию.

Российские войска регулярно используют самолеты Су-25, но на этот раз они применили неуправляемые авиационные ракеты вместо неуправляемых авиационных бомб. Кроме того, враг осуществил 56 атак дронами-камикадзе.

"Состоялось 8 боевых столкновений с врагом, в ходе которых противник потерял 131 оккупанта и еще 79 единиц вооружения и военной техники", — сказал Евлаш.

Напомним, что 28 февраля в ВСУ сообщили, что аэроразведка 22-й бригады активно принимает участие в уничтожении российской военной техники под Бахмутом Донецкой области. Воздушные разведчики осуществляют свою миссию на больших расстояниях, обнаруживая вражеские артиллерийские установки в тылу оккупантов и отслеживая их передвижение.