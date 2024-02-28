"Наши ребята подготовились": в ВСУ рассказали, как сдерживают штурмы оккупантов под Бахмутом

Боец с позывным "Стив" отмечает, что главная задача для сдерживания россиян на Бахмутском направлении — эффективное взаимодействие между подразделениями и скорость поражения вражеских целей.

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Аэроразведка 22-й бригады активно принимает участие в уничтожении российской военной техники под Бахмутом Донецкой области. Воздушные разведчики осуществляют свою миссию на больших расстояниях, обнаруживая вражеские артиллерийские установки в тылу оккупантов и отслеживая их передвижение. Об этом сообщил воин ВСУ "Стив" в интервью изданию "ТСН".

По его словам, на Бахмутском направлении в поиске вражеской техники помогает дрон "Лелека".

"Наша задача не передний край, мы летим и наблюдаем, будет ли передвижение какого-то большого количества техники или малой, чтобы наши ребята подготовились и встретили их", — говорит воин ВСУ "Стив"

На Бахмутском направлении продолжаются вражеские налеты, причем иногда оккупационные войска используют боевые бронированные машины для передвижения пехоты. Украинская аэроразведка оперативно обнаруживает их и передает координаты артиллеристам для наведения огня.

Военный рассказал, что недавно пилоты дрона "Лелека" из 22-й бригады заметили вражеский танк Т-72, который двигался в направлении переднего края линии обороны. Благодаря своевременному обнаружению им удалось уничтожить его.

В настоящее время основной задачей для сдерживания российских войск на Бахмутском направлении является эффективное взаимодействие между подразделениями и быстрое поражение враждебных целей. За последние несколько дней аэроразведчики смогли обнаружить несколько установок системы залпового огня "Град", которыми оккупанты обстреливали позиции наших защитников.

Напомним, что, по оценкам ISW, успех российских войск в Авдеевке стал возможен из-за того, что россияне впервые за время большой войны обеспечили поддержку с воздуха наземным войскам.

Также сообщалось, что в ISW допускают дефицит ракет для ПВО, с которым могут столкнуться ВСУ. Нужно значительное количество систем ПВО, чтобы наносить удары по российским самолетам.