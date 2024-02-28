"По боеприпасам у нас все ужасно": под Бахмутом у ВСУ большой дефицит снарядов (видео)

Если раньше украинские минометчики делали по 50-60 выстрелов в день, то сейчас выстреливают по 3-4 выстрела из-за нехватки боеприпасов.

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На Бахмутском направлении бойцы Сил обороны испытывают острую нехватку боеприпасов. В частности, есть большой дефицит снарядов к минометам. Об этом рассказали "Украинской правде" бойцы минометного расчета 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.

Бойцы используют 120-е минометы, как и ко всему советскому оружию, в украинской армии страшный дефицит снарядов к ним.

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"По боеприпасам у нас все ужасно, просто ужасно. В начале вторжения у нас в день было по 50-60 выстрелов, а сейчас, даже стыдно говорить. Если 3-4 выстрела есть, это хорошо. Если бы этого БК было столько, сколько в начале, думаю, что эта война уже бы закончилась", — говорит командир минометного расчета Валентин.

Бойцы этого минометного расчета уже год стоят в обороне на северном фланге Бахмутского направления.

"Мы зашли 18 февраля 2023 года на Дубово-Васильевку (6 км от Бахмута на северо-запад — УП), а 21-го нас уже оттуда выбили. Там было ужасно, всего пару домов, на второй-третий день нас уже начали разбирать танком. Там мы потеряли свой миномет, его просто разрезало", — рассказал Валентин.

В тот день украинская артиллерия им не помогала, работал только российский танк.

Напомним, что Европа пытается решить кризис с боеприпасами для Украины. Даже в армии США мало что осталось на собственных складах из-за существенных поставок в Украину и Израиль.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что артиллерийские боеприпасы являются абсолютным приоритетом в плане военной помощи Украине. Евросоюз планирует поставить ВСУ почти 170 тысяч снарядов до конца марта.