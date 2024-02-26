Снарядов хватит до июня: Европа пытается решить кризис с боеприпасами для Украины, — Spiegel

По мнению представителя Бундесвера Кристиана Фрейдинга, США могли бы передать кассетные боеприпасы странам-партнерам без участия Конгресса согласно Закону об избыточных оборонных товарах, если их транспортировка перейдет к другим странам. Однако, согласно международным соглашениям, немцы, например, не могут оплатить их транспортировку по внутриполитическим причинам.

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Украина исчерпает собственные запасы снарядов не позже июня, а возможно и раньше, считают спецслужбы ФРГ. Об этом пишет немецкий Spiegel.

Как замечает издание, военная помощь США Украине в размере 60 миллиардов долларов, заблокированная в Конгрессе, заставляет европейских союзников Киева соревноваться со временем — смогут ли они закупить достаточно артиллерийских боеприпасов, пока у ВСУ не закончатся собственные.

По мнению экспертов, баланс пока отрезвляющий. Хотя в конце марта 2023 года ЕС решило поставить Украине один миллион артиллерийских снарядов в течение 12 месяцев, глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель недавно был вынужден признать, что к установленному сроку удастся достичь только уровня полмиллиона, а отметка в один миллион будет достигнута только к концу года.

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"Запасы артиллерийских боеприпасов во всем мире недостаточны. К сожалению, артиллерийские и зенитные боеприпасы не так широко доступны по всему миру", — говорит генерал Бундесвера и главный закупщик оружия для Украины Кристиан Фрейдинг.

Он констатирует, что даже у армии США мало что осталось на собственных складах из-за существенных поставок в Украину и Израиль.

"Американцы, вероятно, могли бы сравнительно легко и быстро доставить дополнительные запасы вызывающих споры кассетных боеприпасов, из которых, как сообщается, около 4 миллионов снарядов все еще находятся на складах", — информирует Spiegel.

Вместе с тем президент США Джо Байден, безусловно, мог бы передать их странам-партнерам без участия Конгресса согласно Закону об избыточных оборонных товарах, если их транспортировка перейдет к другим странам. Однако, как отмечает Фрейдинг, поскольку кассетные боеприпасы запрещены международным соглашением, немцы, например, не могут оплатить транспортировку по внутриполитическим причинам.

Какова ситуация сегодня

В немецком Министерстве обороны чиновники обсуждают новые идеи о том, где можно найти боеприпасы для Украины, почти ежедневно, уверяет читателей Spiegel.

"Дефицита денег нет. Только на 2024 год федеральное правительство выделит добрых 7 миллиардов евро на помощь в области вооружений. В последние недели команда обнаружила в Болгарии запасы 122-миллиметровых боеприпасов, которыми можно стрелять из гаубиц советской разработки. Украинский штаб сразу закупил 120 тысяч снарядов, которые теперь должны быть доставлены в Украину как можно быстрее", — рассказывает Фрейдинг.

Недавно президент Чехии Петр Павел заявил, что за пределами ЕС обнаружено 800 тысяч снарядов к артиллерийским орудиям, которые могут быть доставлены в Украину в течение нескольких недель.

"Сейчас идет работа с партнерами, в основном из Дании, Нидерландов и Канады, чтобы уточнить финансирование. В четверг, 22 февраля, в Копенгагене было объявлено, что первые 15 000 снарядов были уже получены от неназванной третьей стороны", — пишет издание.

Вместе с тем европейская оборонная промышленность еще недостаточно нарастила свои мощности.

"Есть планы построить новые заводы у компании Rheinmetall, а также у крупных производителей оружия в США. Однако эти проекты пока не могут компенсировать существующий дефицит", — констатирует генерал.

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Обращение к третьим странам

По словам Spiegel, вопрос обращения к третьим странам по поводу вооружения стоит в повестке дня европейских союзников Украины практически ежедневно. Так, Берлин тайно обсуждает соглашение о закупке боеприпасов с Индией, где не хотят открыто портить отношения с Россией. Аналогичные соглашения могут заключаться с арабскими странами — у некоторых из них имеются большие запасы снарядов. По мнению экспертов, на Балканах и в Африке также есть государства, которые все еще имеют запасы или даже могут производить боеприпасы.

"Даются рекомендации относительно того, к каким странам можно обратиться, у которых все еще могут быть запасы боеприпасов. И как их можно убедить сделать пожертвование. По мнению правительственных кругов, политических табу практически нет. Возможно даже обещание конфиденциальности, если продавцы предпочтут сохранять нейтралитет по украинскому вопросу", — описывает ситуацию издание.

Однако, несмотря на эту сложную ситуацию, страны ЕС продолжают спорить о деньгах. По информации переговорных кругов, Франция уже несколько недель настаивает в Брюсселе, чтобы на средства Евросоюза боеприпасы и оружие закупались только у европейских компаний, а не из третьих стран, что значительно бы ускорило процесс.

"Европейцы уже закупают около 70% своей военной техники в США. Ни при каких обстоятельствах эта зависимость не должна увеличиваться. Сейчас настало время укрепить автономию ЕС", — приводит Spiegel мнение правительственных кругов Франции.

Выручат ли Украину беспилотники

Как считает Йоаким Паасикиви, военный эксперт из Шведского университета обороны в Стокгольме, дополнительные дроны в больших масштабах были бы для украинцев столь же полезны, как и артиллерийские боеприпасы. По его мнению, заменой уже служат так называемые дроны "от первого лица", когда пилот управляет БПЛА, оснащенными зарядами взрывчатого вещества, на расстоянии.

"Потребность огромна. Многие дроны Украина сейчас производит сама, конструкции основаны на сравнительно простых компонентах, 3D-печатных деталях и адаптированном программном обеспечении. Вместе с тем трудно понять, почему государства ЕС не могут также помочь с проблемой дронов", — замечает эксперт.

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Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что артиллерийские боеприпасы являются абсолютным приоритетом в плане военной помощи Украине. Министр уточнил, что Евросоюз планирует поставить в Украину почти 170 тысяч снарядов до конца марта.