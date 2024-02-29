"Разбежались по уголкам": в ВМС рассказали об "интересном случае" с Черноморским флотом РФ

Украинские военные зафиксировали "побег" двух вражеских кораблей в Черном море. Причина неожиданного изменения маршрута пока неизвестна, но у защитников есть предположение на этот счет.

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Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал об инциденте с российскими судами в Черном море. Об этом известно из его комментария в эфире телемарафона 29 февраля.

"Недавно произошел интересный случай, когда они двумя корабельными единицами отправились на сопровождение своих судов из Босфора. Это бывает нечасто, где-то раз в месяц. Но в какой-то момент развернулись и пошли обратно", — поделился Плетенчук.

Он отметил, что причина "бегства" российских кораблей пока неизвестна. Однако военные предполагают, что враг получил данные об опасности.

"И суда эти были вынуждены двигаться вдоль территорий Турецкой Республики, фактически скрываясь в территориальных водах. То есть не самым коротким путем, не тем, который они обычно используют, а вышли в море и разбежались по уголкам", — объяснил спикер.

Он сообщил, что в целом ситуация в море — стабильная, а Черноморский флот РФ в своих действиях "ограничен".

"Нет такой большой активности. Сейчас только одна единица в Черном море", — уточнил Плетенчук.

По его словам, наблюдается тенденция, что российские суда не могут "осуществлять свою деятельность тем способом, как они привыкли" и не выходят в центральную часть акватории (южнее Крыма) из-за опасности.

"Тенденция для нас положительная просматривается в Черном море", — подытожил представитель ВМС.

Комментарий Дмитрия Плетенчука (о ситуации в Черном море — с 0:30)

Напомним, представитель ОСГВ "Хортица" Илья Евлаш рассказал, что ВС РФ пытаются продвинуться на Бахмутском направлении. Целями врага являются два населенных пункта.

29 февраля в разведке Минобороны Великобритании заявили, что российским оккупантам удалось продвинуться на шесть километров от центра Авдеевки. Отмечается, что это направление является приоритетным для РФ.