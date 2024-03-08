Shahed попал в ветряк на Николаевщине: боевая часть застряла в винте (фото, видео)

По информации правоохранителей, обломки российского беспилотника, которые разлетелись на части по всей плоскости, демонтировали с высоты 55 метров, что эквивалентно 18-этажному дому.

На Николаевщине взрывотехники достали боевую часть беспилотного летательного аппарата типа Shahed, которая застряла в винте ветряка. Об этом в пятницу, 8 марта, сообщили в Главном управлении Национальной полиции Николаевской области.

Как рассказали специалисты взрывотехнической службы полиции, в результате попадания дрона российских оккупантов детонация боевой части не состоялась, однако осталась внутри электрогенерирующей подстанции, чем представляла опасность для граждан.

По информации правоохранителей, обломки и боевую часть БПЛА демонтировали с высоты 55 метров, что эквивалентно 18-этажному дому.

"Демонтаж Shahed осложнялся тем, что часть беспилотника находилась в труднодоступном месте винта ветряка и на высоте 55 метров от земли", — говорится в сообщении.

На Николаевщине в винте ветряка застряли обломки беспилотника

Как взрывотехники доставали Shahed

Специалисты по взрывотехнике полиции разработали стратегические шаги, подготовили соответствующее взрывотехническое оборудование и разработали несколько планов для изъятия частей вражеского дрона.

На Николаевщине в винте ветряка застряли обломки беспилотника

В полиции добавляют, что при обследовании ветряка, а в частности материалов, из которых он изготовлен, правоохранители использовали специальные средства и подъемный кран, чтобы подняться на высоту 55 метров. С помощью металлодетектора они определили местонахождение боевой части.

На Николаевщине в винте ветряка застряли обломки беспилотника

Среди других вызовов, большой проблемой, по информации правоохранителей, было и то, что когда Shahed ударил в винт ветряка, он разлетелся на части по всей плоскости. Поэтому металлодетектор обнаруживал металлические составляющие почти везде.

"Мы проделали отверстия и с помощью спецоборудования после тщательного осмотра извлекли опасную часть беспилотника, чтобы не повредить ее", — отметил заместитель начальника взрывотехнической службы полиции Николаевщины Николай Церуш.

По словам Церуша, уже спустившись на землю взрывотехники уничтожили боевую часть дрона путем контролируемого подрыва.

Обстрел Николаевщины

Напомним, в Воздушных силах сообщили, что в ночь с 7 на 8 марта Вооруженные силы Российской Федерации атаковали южные и восточные регионы Украины с помощью зенитной управляемой ракеты С-300, двух управляемых авиационных ракет Х-59 и 37 ударных беспилотных летательных аппаратов типа Shahed.

В результате боевой работы были сбиты БПЛА в пределах Кировоградской, Одесской, Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Председатель Николаевской ОГА Виталий Ким рассказал, что в регионе средства противовоздушной обороны уничтожили два дрона типа Shahed 131/136.

Напомним, 4 марта председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким прокомментировал активное распространение информации со стороны россиян о возможном наступлении оккупантов на южные регионы Украины.