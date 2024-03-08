Чехия не собрала все деньги на снаряды для Украины: в правительстве опровергли заявление президента

По словам советника правительства Чехии по вопросам национальной безопасности, деньги есть только на первую партию артиллерийских боеприпасов.

В Чехии уточнили заявление президента Петра Павела, который сказал, что Прага собрала необходимую сумму для закупки 800 тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины. Советник правительства Чешской Республики по вопросам национальной безопасности Томаш Пояр сообщил, что деньги собрали не на все боеприпасы. Об этом пишет чешское издание Deník N.

"Думаю, господин президент имел в виду финансирование первой партии снарядов, а не всего нашего проекта. Расходы на него точно покрыты еще не полностью", — заявил Пояр.

В то же время он не уточнил, из какого количества боеприпасов состоит первая партия.

7 марта чешский президент заявил, что его страна закрыла сбор средств в рамках инициативы приобретения для Украины снарядов за пределами Европейского союза, которую Петр Павел на Мюнхенской конференции по безопасности.

Праге удалось найти 500 тысяч артиллерийских боеприпасов калибра НАТО (155 миллиметров) за пределами ЕС и еще 300 тысяч советских патронов (122 миллиметра). Утверждалось, что на закупку такого количества боеприпасов понадобится около 1,5 млрд долларов.

Павел не назвал страны-поставщики боеприпасов и суммы, которые они внесли.

Однако известно, что 7 марта последней свой вклад сделала Норвегия. Страна перечислила 153 млн долларов на чешскую инициативу.

План Чехии по закупке боеприпасов не из запасов Евросоюза также поддержали Германия, Латвия, Литва, Нидерланды, Канада, Дания и Франция, а Польша выразила заинтересованность.

6 марта Bloomberg сообщало, что союзники Украины выделили почти все необходимое финансирование. По данным журналистов боеприпасы могут доставить в Украину уже в ближайшие несколько недель.