На Волыни мать-одиночка расписала своих 9 детей на военнообязанных (видео)

Женщина убеждала, что детей записала на родителей по собственной инициативе, потому что "волновалась, чтобы их не забрали на войну". Однако во время судебного заседания мать-одиночка не смогла вспомнить имена всех своих "гражданских мужей".

В Луцке судят мужчину, который делал "многодетными родителями" желающих выехать за границу. Следствие установило, что он вместе с сообщником подыскивали одиноких матерей с несколькими детьми, которые соглашались за деньги записывать своих детей на "новых родителей". Об этом говорится в сюжете ТРК "Аверс".

Так, во время одного из судебных заседаний по этому делу допросили одну из многодетных матерей — участниц схемы. Женщина убеждала, что детей записала на родителей по собственной инициативе, потому что "волновалась, чтобы их не забрали на войну".

Однако мужчина на скамье подсудимых оказался именно из-за обвинения в том, что способствовал военнообязанным становиться фиктивными родителями. Сейчас этого бизнесмена удерживают под стражей, а одну из многодетных матерей допрашивали в качестве свидетеля. Однако последняя говорит, что знать не знает подсудимого.

Женщина имеет девять детей от разных мужчин. В суде она заявила, что с отцом каждого своего ребенка когда-то жила в гражданском браке, а во время войны переживала, что кого-то из них могут забрать, поэтому проявила инициативу и предложила им позаписывать их родителями детей официально.

В суде выяснилось, что все родители внезапно появились в 2023 году, а вспомнить имена всех своих "гражданских мужей", которых она записала родителями, в зале суда женщина не смогла.

Прокурор: Перечислите, как называются ваши дети. С фамилиями, с именами.

Алла: Хорошо... Ученко Марина, Ученко Марийка, Ученко Рада — они на одном отце.

Это на ком?

Прокурор: Кто их отец? Вы помните?

Алла: Должны набирать, звонить, просто я забываюсь. Забылась...

Прокурор: Можете назвать номер телефона мужчины, может, есть мобильный?

Алла: У меня пока побился телефон. Он выпал...

Прокурор: Просто перед судебным заседанием?

Алла: Нет, я просто шла к машине с ребенком и он упал...

Также женщина в суде начала убеждать, что все родители ее детей сейчас находятся на заработках за границей и оттуда присылают ей деньги "по 300, 500 долларов в месяц".

Судьи продолжили разбираться, где чьи дети и на кого записи. Наконец, посчитав всех детей и допросив свидетеля, судья решил объявить в заседании перерыв.

Напомним, что на Волыни"второй раз" судили мужчину, который уклонялся от мобилизации. Прокурор не согласился с решением суда первой инстанции, поэтому подал апелляцию. В ней он указал, что районный суд принял чрезмерно мягкую меру наказания.

Ранее волки загнали уклониста на дерево на границе с Молдовой. От диких зверей его отбивали пограничники.