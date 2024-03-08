Битва за Авдеевку завершилась: танки Abrams остановили продвижение РФ в Бердычах, — Forbes

По словам журналистов, 47-я бригада ВСУ вместе с другими подразделениями дали отпор и даже контратаковали на некоторых участках. Перспектива того, что российские войска прорвут оборонительные линии ВСУ, проникнут в незащищенный тыл и выйдут к крупным городам, уже не просматривается.

Российская армия набрала ход после того, как из руин Авдеевки из-за недостатка боеприпасов вышла 110-я механизированная бригада. Россияне захватили километры новых территорий, что стало крупнейшим продвижением за год. Об этом пишет Forbes.

Но перспектива того, что российские войска прорвут оборонительный линии ВСУ, проникнут в незащищенный тыл и выйдут к крупным городам, уже не просматривается. После того, как 47-я бригада ВСУ вместе с другими подразделениями дали отпор и даже контратаковали на некоторых участках.

Но чтобы не пустить ВС РФ дальше, 47-я бригада истратила 10% своей бронетехники, по оценкам OSINT-аналитика Эндрю Перпетуа. 47-я бригада — основной оператор тяжелой бронетехники американского производства, включая танки М1 Abrams, БМП М2 Bradley и инженерные машины Assault Breacher.

Но, закрепившись в населенном пункте Бердычи, в нескольких километрах к северо-западу от Авдеевки, 47-я бригада нанесла гораздо больше потерь, чем понесла. Дороги в направлении Бердычей усеяны останками российских танков, гусеничных боевых машин и, особенно, колесных бронетранспортеров БТР-80. Не говоря уже о потенциально сотнях убитой российской пехоты.

Что еще более важно, отмечают журналисты, так это то, что 47-я и другие бригады ВСУ остановили продвижение 2-й и 41-й общевойсковых армий РФ.

В течение двух напряженных недель после падения Авдеевки россияне прошли с севера на юг, захватив Степовое, Ласточкино и Северное. Но только потому, что отступающие бойцы ВСУ решили не защищать эти населенные пункты и направились к западу: к Бердычам, Орловке и Тоненькому.

Возле этих населенных пунктов есть естественные укрепления — атакующей стороне здесь сложнее.

В Украинском центре оборонных стратегий подвели итог произошедшего на линии Бердычи – Тоненькое на этой неделе.

Сообщается, что на Авдеевском направлении 47-я отдельная механизированная бригада успешно обороняет Бердычи, отражая атаки 15-й и 30-й отдельных мотострелковых бригад противника. 3-я отдельная штурмовая бригада отразила наступление десанта противника в районе Орловки, где 25-я бригада ВДВ заняла оборонительную позицию.

53-я ОМБр удерживает позиции в районе Тоненького, улучшает свое тактическое положение, отражает атаку российской 114-й ОМБр 1-го армейского корпуса при поддержке 55-й бригады.

Если россияне и могут чем-то похвастаться по мере того, как авдеевская кампания подходит к концу, так это тем, что удалось проникнуть и окопаться в юго-восточном углу Тоненького.

Спустя пять месяцев после начала наступления Авдеевская битва завершается. Аналитики называют такую победу пирровой, в силу значительных потерь, как минимум 16 тысяч убитых и почти 800 единиц бронетехники.

Украина потеряла часть бронетехники, возможно Abrams, Bradley и штурмовые машины Assault Breachers в уличных боях в Бердычах. Но они могут быть одними из последних потерь в рамках текущей кампании. 10% танков бригады, пять процентов боевых машин и, возможно, треть инженерных машин заменить вполне возможно. Причина, по которой это не удается сделать быстро, та же, по которой ВСУ не получают американские боеприпасы. Пророссийские республиканцы в Конгрессе с октября продолжают блокировать дальнейшую военную поддержку для Украины.

Но даже отрезанная от поддержки США 47-я бригада по-прежнему обладает достаточной боевой мощью. И, вероятно, более чем достаточной, чтобы удержать Бердычи.

Напомним, что россияне столкнулись с новой линией обороны ВСУ — и потеряли 80 бронемашин за день.

Также сообщалось, что, по оценкам литовской разведки, РФ будет пытаться полностью захватить четыре области Украины.