Премьер Латвии сравнила соседнюю Россию с непредсказуемым алкоголиком и наркоманом

Латвия продолжает укреплять границы с Россией и Беларусью. Вооруженные силы должны информировать население о работах, считает главный чиновник страны.

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня сравнила Российскую Федерацию с непредсказуемым соседом-алкоголиком или наркоманом, поведение которого предсказать невозможно. Об этом Силиня заявила в интервью Latvijas Radio в пятницу, 8 марта.

Руководительница латвийского правительства предупредила, что страны, которые являются соседями России должны это осознавать.

"Мы живем рядом с соседом, который, можно сказать, похож на алкоголика или наркомана, действия которого мы не можем предсказать. Мы должны осознавать, что мы живем рядом с Россией, Беларусью", — сказала Силиня.

По ее словам, Латвия придерживается четкого плана по укреплению границ с этими двумя государствами.

"Мы построили сухопутную границу с Беларусью, сейчас строим границу с Россией. Мы укрепляем военный потенциал нашей границы. Мы действуем по четкому плану", — подчеркнула премьер Латвии.

Она также апеллировала к людям, которые иногда живут "в своих пузырях и своих реалиях". Силиня призвала Национальные вооруженные силы информировать региональную прессу о том, какие работы будут проводиться на восточной границе страны.

Напомним, 29 февраля министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Владимир Путин не остановится, если добьется успеха в войне против Украины. А в случае проигрыша Украины на поле боя под угрозой могут оказаться страны Балтии.

19 января министры обороны стран Балтии договорились о создании оборонительных зон на восточных границах своих стран, чтобы защититься от возможной агрессии РФ