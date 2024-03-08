Латвия депортировала первых граждан России

Как отметила глава латвийской миграционной службы Майра Розе, двое россиян уже покинули балтийскую страну. Остальные лица должны сделать это в течение 30 дней.

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В Латвии первым гражданам Российской Федерации, которые уже не имеют вида на жительство, приказали покинуть страну. Об этом сообщает издание Der Standart со ссылкой на миграционную службу Риги.

По информации ведомства, шестеро россиян уже получили соответствующее уведомление. Кроме того, как отметила глава миграционной службы Майра Розе, двое из них уже покинули Латвию. Остальные четыре человека должны сделать это в течение 30 дней.

В издании отметили, что такие решения связаны с изменениями в латвийском иммиграционном законодательстве, которые приняли еще осенью 2022 года "в ответ на захватническую войну России против Украины".

"Любой, кто хочет продолжать легально жить в Латвии с российским паспортом, теперь должен подать заявление на получение статуса постоянного проживания и, за некоторыми исключениями, подтвердить, что он владеет латышским языком на языковом экзамене", — добавляют в материале.

Те люди, которые вовремя не предоставили доказательства и не выполнили законодательные требования для получения вида на жительство, "должны покинуть балтийскую страну ЕС и НАТО".

По информации властей Латвии, сейчас в стране проживает около 1 000 россиян. Розе уточнил, что уже более пятой части из них покинули Латвию через другие страны Европейского Союза.

Напомним, 28 декабря издание Delfi сообщило, что из Латвии могут выдворить 1213 россиян, которые не подали документы на получение вида на жительство в соответствии с новыми изменениями в иммиграционном законе.

Ранее в России призвали своих граждан ехать на отдых не в европейские страны, а в страны Африканского континента. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев. По его словам, в Европе россиян не очень рады видеть.