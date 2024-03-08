Латвія депортувала перших громадян Росії

Як зазначила глава латвійської міграційної служби Майра Розе, двоє росіян уже покинули балтійську країну. Інші особи повинні зробити це протягом 30 днів.

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У Латвії першим громадянам Російської Федерації, які вже не мають посвідки на проживання, наказали залишити країну. Про це повідомляє видання Der Standart з посиланням на міграційну службу Риги.

За інформацією відомства, шестеро росіян вже отримали відповідне повідомлення. Крім того, як зазначила глава міграційної служби Майра Розе, двоє з них уже покинули Латвію. Інші чотири особи повинні зробити це протягом 30 днів.

У виданні наголосили, що такі рішення пов'язані зі змінами в латвійському імміграційному законодавстві, які ухвалили ще восени 2022 року "у відповідь на загарбницьку війну Росії проти України".

"Будь-хто, хто хоче продовжувати легально жити в Латвії з російським паспортом, тепер повинен подати заяву на отримання статусу постійного проживання та, за деякими винятками, підтвердити, що він володіє латиською мовою на мовному іспиті", — додають у матеріалі.

Ті люди, котрі вчасно не надали докази та не виконали законодавчі вимоги для отримання посвідки на проживання, "повинні покинути балтійську країну ЄС та НАТО".

За інформацією влади Латвії, нині в країні проживає близько 1 000 росіян. Розе уточнив, що вже більше п'ятої частини з них покинули Латвію через інші країни Європейського Союзу.

Нагадаємо, 28 грудня видання Delfi повідомило, що з Латвії можуть видворити 1213 росіян, які не подали документи на отримання посвідки на проживання відповідно до нових змін в імміграційному законі.

Раніше у Росії закликали своїх громадян їхати на відпочинок не у європейські країни, а до країн Африканського континенту. Таку заяву зробив заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв. За його словами, у Європі росіян не дуже раді бачити.