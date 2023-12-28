З Латвії можуть депортувати понад тисячу громадян Росії, — ЗМІ

Повідомляється, що з країни планують видворити тих осіб, які відповідно до нових вимог не запросили посвідку на проживання.

Related video

З Латвії можуть видворити 1213 росіян, які не подали документи на отримання посвідки на проживання відповідно до нових змін в імміграційному законі. Про це повідомляє видання Delfi.

Власне, згідно із новими правилами іноземці мали подати документи до 30 листопада. Втім 1213 громадян Росії не зробили цього, та не виїжджали за межі Латвії.

Видання пише, що затягнули із подачею документів, однак все ж подали їх 1344 росіянина, ще 904 людини покинули Латвію. Також повідомляється, що остаточне число росіян, яких видворять з країни, ще не визначена.

Зокрема, 3 січня наступного року втратять чинність ті посвідки на постійне проживання росіян, на яких поширюються нові правки до закону та які склали екзамен на знання мови, однак не подали документи до кінця 2023 року на отримання статусу резидента ЄС.

Важливо

Лавров порекомендував росіянам провести відпустку в Північній Кореї, — росЗМІ

Громадяни Росії, які не склали екзамен на знання латиської мови повинні до 31 грудня повинні податися на отримання дозволу, який дозволить перебувати на території Латвії протягом наступних двох років.

Окрім того, росіяни, які мають поважні причини не складати екзамен на знання мови, зможуть подати документи на отримання посвідки на проживання до 31 березня наступного року. У такому разі документ буде видано на термін два роки.

Нагадаємо, нещодавно у Росії закликали своїх громадян їхати на відпочинок не у європейські країни, а до країн Африканського континенту. Таку заяву зробив заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв. За його словами, у Європі росіян не дуже раді бачити.

Також на початку грудня повідомлялося, що у Польщі громадянку РФ "ув’язнили" в аеропорту. Як вияснилося, вона прилетіла з Кіпру та вже після приземлення з’ясувалося, що Польща заборонила в’їжджати росіянам.