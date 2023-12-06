"Завжди так їздили": російську туристку "ув'язнили" в польському аеропорту (фото)

У росіянки відібрали паспорт, натомість видавши макарони з м’ясом, воду і пледи. Тепер її "All-inclusive" включає лише доступ до туалету, сон до четвертої ранку і холодні металеві стільці.

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Росіянка застрягла в аеропорту Варшави. Їй не дозволяють вийти з зали очікування та полетіти в будь-яку іншу країну. Деталями 4 грудня поділились у медіа "Подъем".

Ввечері 3 грудня Наталя К. прилетіла в Польщу з Кіпру. Вже наступного ранку вона планувала вирушити додому в Калінінград на автобусі. Проте вже після приземлення вона з’ясувала, що поляки заборонили в’їзд для росіян незалежно від наявності візи.

Єдиний доступний варіант для жінки — повернутись у Пафос, звідки вона і прилетіла. Однак, як виявилося, найближчий рейс буде через чотири дні. У вильоті в інші країни їй відмовили.

"Представник авіакомпанії приніс мені вчора макарони з фаршем і дві пляшки води. Вони у мене забрали паспорт і поки мені не віддають, перевели мене в зону вильоту", — згадала росіянка.

Вона поскаржилась, що не може залишити приміщення аеропорту. Туристка має доступ до туалету, але Duty free для неї недоступний, як і кафе.

"Тиша, нікого немає. Тут металеві стільці зали очікування, мені видали три пледики, тому що просто холодно сидіти на сидіннях. До чотирьох ранку можна якось поспати, коли немає відльотів. Інший час ти сидиш, вийти не можна, все закрите, співробітники змінилися, ніхто більше нічого не запитує", — розповіла Наталя.

Фото з місця подій Фото: Подъем

Проте у росіянки є компанія — африканка, яку теж "ув’язнили" в аеропорту. Жінка розповіла, що жителі Калінінграду завжди повертались додому з-за кордону через Польщу.

"Ми завжди так їздили", — підкреслила вона.

Росіянка зверталась у посольство, але там їй лиш відповіли, що це "часта ситуація". Допомогти їй ніяк не змогли.

Нагадаємо, у пасажирів похололо в серці через тривожне оголошення капітана. Пілот заявив, що погано почувається, і літак негайно спрямували на аварійну посадку.

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