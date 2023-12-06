"Всегда так ездили": российскую туристку "заключили" в польском аэропорту (фото)

У россиянки отобрали паспорт, взамен выдав макароны с мясом, воду и пледы. Теперь ее "All-inclusive" включает только доступ к туалету, сон до четырех утра и холодные металлические стулья.

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Россиянка застряла в аэропорту Варшавы. Ей не позволяют выйти из зала ожидания и улететь в любую другую страну. Деталями 4 декабря поделились в медиа "Подъем".

Вечером 3 декабря Наталья К. прилетела в Польшу с Кипра. Уже на следующее утро она планировала отправиться домой в Калининград на автобусе. Однако уже после приземления она выяснила, что поляки запретили въезд для россиян независимо от наличия визы.

Единственный доступный вариант для женщины — вернуться в Пафос, откуда она и прилетела. Однако, как оказалось, ближайший рейс будет через четыре дня. В вылете в другие страны ей отказали.

"Представитель авиакомпании принес мне вчера макароны с фаршем и две бутылки воды. Они у меня забрали паспорт и пока мне не отдают, перевели меня в зону вылета", — вспомнила россиянка.

Она пожаловалась, что не может покинуть помещение аэропорта. Туристка имеет доступ к туалету, но Duty free для нее недоступен, как и кафе.

"Тишина, никого нет. Здесь металлические стулья зала ожидания, мне выдали три пледика, потому что просто холодно сидеть на сиденьях. До четырех утра можно как-то поспать, когда нет отлетов. Остальное время ты сидишь, выйти нельзя, все закрыто, сотрудники сменились, никто больше ничего не спрашивает", — рассказала Наталья.

Фото с места событий Фото: Подъем

Однако у россиянки есть компания — африканка, которую тоже "заключили" в аэропорту. Женщина рассказала, что жители Калининграда всегда возвращались домой из-за границы через Польшу.

"Мы всегда так ездили", — подчеркнула она.

Россиянка обращалась в посольство, но там ей лишь ответили, что это "частая ситуация". Помочь ей никак не смогли.

Напомним, у пассажиров похолодело в сердце из-за тревожного объявления капитана. Пилот заявил, что плохо себя чувствует, и самолет немедленно направили на аварийную посадку.

Американский блогер разбил самолет ради просмотров на YouTube. За эту выходку его посадили на полгода.