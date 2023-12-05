Блогер умышленно разбил самолет, чтобы набрать просмотры: как его наказали (видео)

Ютубер катапультировался из самолета, обломки которого упали в лесу. Затем он нашел их и снял на камеру, но правоохранителям заявил, что место авиакатастрофы не знает.

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30-летний Тревор Джейкоб имеет блог на YouTube, в котором еще в декабре 2021 года опубликовал видео авиакатастрофы. Он катапультировался из самолета с селфи-палкой в руках и успешно приземлился благодаря парашюту.

Кадры с самолетом набрали миллионы просмотров. Однако поступок ради популярности обернулся для блогера проблемами, ведь его обвинили в уничтожении авиасудна и препятствовании расследованию.

По данным прокуратуры, мужчина устроил авиакатастрофу для того, чтобы создать инфоповод и заработать на этом. Позже сам Джейкоб признался, что снял видео в рамках соглашения о спонсорстве.

По версии следствия, в ноябре 2021 года ютубер вылетел из аэропорта в городе Санта-Барбара в Калифорнии. На борту он был один, а на самолете установил камеры. С собой Джейкоб взял парашют и упомянутую селфи-палку.

Правоохранители убеждены, что намерения приземлить самолет у мужчины не было с самого начала. По мнению следователей, он планировал катапультироваться во время полета и снять свой прыжок с парашютом, а затем также сделать кадры с авиакатастрофой.

Авиасудно упало в национальный лес лишь через 35 минут после взлета. Блогер добрался до этого места и дополнительно снял, как выглядит разбитый самолет.

Часть зрителей также скептически отнеслась к снятой авиакатастрофе. Они заметили, что Джейкоб сразу был в парашюте и даже не пробовал безопасно посадить самолет.

Более того, ютубер сообщил об инциденте в Национальный совет по безопасности на транспорте. Там ему ответили, что за сохранность обломков он отвечает сам. Несмотря на то, что блогер сам снял разбитый самолет, он утверждал, что не знает его местонахождение.

Впоследствии мужчина все же вернулся в лес с вертолетом и вывез оттуда обломки. Все их он уничтожил.

Теперь Джейкоб проведет ближайшие полгода за решеткой за то, что намеренно разбил самолет и врал следователям.

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