Спрятал улики: блогер умышленно разбил свой самолет ради просмотров (видео)

Тревор Джейкоб признался в том, что он умышленно подстроил крушение своего самолета в конце 2021 года с целью получить большее количество просмотров на своих видеозаписях. За это преступление ему грозит до 20 лет тюремного заключения.

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В США 29-летний YouTube-блогер Тревор Джейкоб, намеренно разбивший самолет ради просмотров, признает себя виновным в препятствовании федеральному расследованию путем уборки места крушения. Об этом пишет BBC.

Мужчина разместил видео авиакатастрофы на YouTube в декабре 2021 года, подразумевая, что это был несчастный случай. На сегодняшний день оно имеет более 3 миллионов просмотров.

В соглашении о признании вины он заявил, что снял свой ролик в рамках спонсорской сделки. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Блогер согласился признать себя виновным по одному уголовному обвинению в уничтожении и сокрытии с целью воспрепятствовать федеральному расследованию, говорится в заявлении Министерства юстиции США.

Самолет упал в национальный лес Лос Падрес через 35 минут после взлета Фото: Trevor Jacob

В ноябре 2021 года Тревор Джейкоб покинул аэропорт Санта-Барбары, штат Калифорния, отправившись в одиночный полет с камерами, установленными на его самолете. Кроме них он взял с собой парашют, а также палку для селфи.

"Мужчина не собирался достигать пункта назначения. Он планировал выпрыгнуть из своего самолета во время полета и снять на видео как тот снижается и разбивается", — заявили сотрудники прокуратуры США.

Летательный аппарат упал в национальный лес Лос Падрес через 35 минут после взлета. После приземления, блогер подошел к месту аварии и снял на видео обломки. Через два дня, он сообщил о произошедшей авиакатастрофе Национальному совету по безопасности на транспорте (NTSB), однако при встрече со следователями заявил, что не знает о местонахождение обломков самолета.

10 декабря 2021 года блогер, вместе с другом, отправился на место аварии и отбуксировал разбитый самолет в ангар в округе Санта-Барбара. В течение нескольких дней он уничтожил различные части самолета. Прокуроры утверждают, что Джейкоб признался в совершении этих действий с целью ввести следователей в заблуждение.

Ранее Фокус писал, что ютубер скупил все дома на своей улице для друзей и семьи. У Джимми Дональдсона более 150 миллионов подписчиков, а его основной канал на YouTube занимает четвертое место по количеству подписчиков на платформе.

Также сообщалось, что в США блогер снимал пранк с незнакомцем, который выстрелил в него. Молодой американец Таннер Кук несколько дней боролся за свою жизнь в реанимации после того, как незнакомый мужчина прострелил ему живот.