Как в игре "Монополия": ютубер скупил все дома на своей улице для друзей и семьи (фото)

На сегодняшний день у Джимми Дональдсона более 150 миллионов подписчиков, а его основной канал на YouTube занимает четвертое место по количеству подписчиков на платформе.

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Ютубер MrBeast (Джимми Дональдсон) стал известен благодаря своим необычными видеоматериалами, в которых он тратит деньги на добрые поступки. Однако недавно блогер купил дома на целой улице для своих друзей и родных. Об этом пишет Ladbible.

Джимми Дональдсон завоевал сердца общественности, вылечив от слепоты 1 000 человек. Он также заплатил деньги, чтобы купить обувь 20 тысячам детей в Южной Африке, у которых никогда не было во что обуться.

Теперь блогер решил помощь и своим близким и знакомым, купив сразу пять домов на одной улице в Северной Каролине (США) для своих сотрудников и членов семьи.

Только за 2021 год ютубер накопил состояние в 54 миллиона долларов, поэтому он готов оказать помощь своим друзьям, семье и коллегам.

Джимми Дональдсон Фото: UPI

После того как мужчина купил свой дом за 318 тысяч долларов, он начал потихоньку "проникать" на остальную часть улицы, купив еще пять участков на рынке недвижимости, переплачивая за каждый из них.

Джимми вел себя как в игре "Монополия", только с настоящими домами. Однако оставшиеся участки не были выставлены на продажу и были приобретены вне рынка. Суммарная стоимость трех из этих домов составила 1,45 миллиона долларов.

Мужчина вел себя как в игре "Монополия", только с настоящими домами Фото: коллаж Фокус

Издание отмечает, что вскоре остался всего один дом. Скорее всего, это связано с тем, что его владельцы хотят, чтобы их дети сначала окончили школу поблизости, ведь она лучшая в районе.

Ранее Фокус писал, что блогер случайно съел шоколадное яйцо за 12 тысяч долларов. Адам Дэвис из британского города Севенокс, графство Кент, признался, что был слишком голоден и не заметил, что держал в руках призовую конфету.

Также сообщалось, что в США блогер снимал пранк с незнакомцем, который выстрелил в него. Молодой американец Таннер Кук несколько дней боролся за свою жизнь в реанимации после того, как незнакомый мужчина прострелил ему живот.