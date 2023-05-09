Як у грі "Монополія": ютубер скупив усі будинки на своїй вулиці для друзів та сім'ї (фото)

На сьогодні у Джиммі Дональдсона понад 150 мільйонів підписників, а його основний канал на YouTube посідає четверте місце за кількістю передплатників на платформі.

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Ютубер MrBeast (Джиммі Дональдсон) став відомий завдяки своїм незвичайним відеоматеріалам, в яких він витрачає гроші на добрі вчинки. Однак нещодавно блогер купив будинки на цілій вулиці для своїх друзів та рідних. Про це пише Ladbible.

Джиммі Дональдсон завоював серця громадськості, вилікувавши від сліпоти 1000 людей. Він також заплатив гроші, щоб купити взуття 20 тисячам дітей у Південній Африці, які ніколи не мали у що взутися.

Тепер блогер вирішив допомогу і своїм близьким та знайомим, купивши одразу п'ять будинків на одній вулиці у Північній Кароліні (США) для своїх співробітників та членів родини.

Лише за 2021 рік ютубер накопичив статки у 54 мільйони доларів, тому він готовий надати допомогу своїм друзям, сім'ї та колегам.

Джиммі Дональдсон Фото: UPI

Після того, як чоловік купив свій будинок за 318 тисяч доларів, він почав потихеньку "проникати" на решту вулиці, купивши ще п'ять ділянок на ринку нерухомості, переплачуючи за кожну з них.

Джиммі поводив себе як у грі "Монополія", тільки зі справжніми будинками. Однак ділянки, що залишилися, не були виставлені на продаж і були придбані поза ринком. Сумарна вартість трьох із цих будинків склала 1,45 мільйона доларів.

Чоловік поводився як у грі "Монополія", тільки зі справжніми будинками Фото: колаж Фокус

Видання зазначає, що незабаром залишився лише один будинок. Найімовірніше, це пов'язано з тим, що його власники хочуть, щоб їхні діти спочатку закінчили школу поблизу, адже вона найкраща у районі.

Раніше Фокус писав, що блогер випадково з'їв шоколадне яйце за 12 тисяч доларів. Адам Девіс із британського міста Севенокс, графство Кент, зізнався, що був надто голодним і не помітив, що тримав у руках призову цукерку.

Також повідомлялося, що в США блогер знімав пранк із незнайомцем, який вистрілив у нього. Молодий американець Таннер Кук кілька днів виборював своє життя в реанімації після того, як незнайомий чоловік прострелив йому живіт.