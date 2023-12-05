Замирают, будто статуи: хозяйку напугало странное поведение кур (видео)

Ролик смутил и пользователей социальных сетей. Люди в комментариях пытались найти логическое объяснение этой "аномалии".

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Бриана Антуанетта из города Тампа, что в американском штате Флорида, поделилась курьезным видео, на котором показано странное поведение ее кур. Соответствующий ролик под названием "Что случилось с цыплятами в мире" женщина опубликовала на своей странице в TikTok.

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На опубликованных кадрах можно увидеть, как в какой-то момент пять ее цыплят замирают, будто статуи, хотя до этого они были оживленными и бежали за хозяйкой в ожидании корма. Через несколько секунд, когда Бриана позвала своего мужа Ника, куры снова "ожили".

Видео смутило пользователей социальных сетей. Люди в комментариях пытались найти объяснение странному поведению птиц.

"Сбой в матрице", "Может, их ударило током?", "Они делают это, когда падает температура, это помогает им экономить энергию", "Это естественный рефлекс", "Учите биологию", "Ой, видимо, ястреба увидели", — пишут юзеры.

Сама Бриана склоняется к тому мнению, что это инстинктивная реакция кур на потенциальную угрозу: они стараются минимизировать свои движения, чтобы не стать добычей для хищников.

На момент публикации это видео собрало более 15 миллионов просмотров, 1,7 миллиона лайков и более 46 тысяч комментариев.

Напомним, ранее Фокус писал о бразильском фермере Хулио Сесар Карвальо, который похвастался, что его курица неожиданно снесла яйцо в форме "печенья с предсказаниями". Это произошло два месяца назад, но соответствующие фото были распространены только сейчас. Снимки разместил в сети его друг, эколог Ильдеано Силва, и тем самым произвел настоящий фурор.

Кроме того, мы дали ответ, в чем разница между белыми и коричневыми яйцами.