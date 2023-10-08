Почти 1000 птиц за день: почему они погибли, объясняют ученые

Гибель перелетных певчих птиц стала самой массовой за 40 лет наблюдений в американском Чикаго.

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Около тысячи перелетных птиц погибли за один день, когда врезались в окна выставочного центра McCormick Place в Чикаго. Об этом 7 октября сообщило агентство Associated Press.

По мнению ученых, к трагедии привели несколько факторов — период миграции, плохая погода и подсветка многоэтажного здания.

"Ежегодно только в США, врезавшись в стеклянные небоскребы, погибает несколько сотен миллионов птиц. Основная причина в том, что они недостаточно хорошо видят стекло и не понимают, что перед ними смертельно опасное препятствие", — объясняют ученые.

Обычно гибнут, но в небольшом количестве, птицы, которые летят ночью — воробьи, камышовки. Они ориентируются по звездному небосводу, а чтобы избежать турбулентности воздуха и хищников, питаются и отдыхают днем. А вот яркие огни небоскребов сбивают их и они погибают или из-за того, что врезаются в здания, или кружат вокруг него до истощения.

В Чикаго за один день погибла почти тысяча перелетных птиц Фото: Twitter

На этот раз жертвами стали представители 33 видов пернатых, преимущественно миртовые певуны. По подсчетам Полевого музея естественной истории, пишет AP, в центре погибло 964 птицы. Это примерно на 700 больше, чем было найдено за последние 40 лет.

"Это было похоже на ковер из мертвых птиц в окнах. Обычно за ночь бывает от нуля до 15 птиц. Здесь было просто шокирующее отклонение от того, что мы когда-либо видели. За 40 лет наблюдения за тем, что происходит в McCormick, мы никогда не видели ничего такого масштаба", — рассказал Дэвид Уиллард, бывший менеджер Чикагского полевого музея, в обязанности которого как раз и входит поиск столкновений с птицами в рамках миграционных исследований.

От чего гибнут птицы, когда мигрируют

Исследователи подсчитали, что ежегодно сотни миллионов птиц погибают от ударов об окна в США. В 2014 году ученые из Смитсоновского института природоохранной биологии и Службы охраны рыбных ресурсов и дикой природы США опубликовали исследование, согласно которому количество птиц ежегодно составляет от 365 до 988 миллионов.

Однако именно окна являются одной из самых больших проблем почти в каждом крупном городе США. Птицы не видят прозрачного или отражающего стекла и не понимают, что это смертельная преграда. В 2017 году, например, почти 400 воробьев потеряли ориентацию в прожекторах небоскреба в Галвестоне, штат Техас, и погибли при столкновении с окнами.

"К сожалению, это очень распространенное явление. Мы наблюдаем это практически в каждом крупном городе во время весенней и осенней миграции", — сказал Мэтт Иглески, исполнительный директор Чикагского общества Одюбона, некоммерческой экологической организации США, которая занимается проблемами охраны природы, а также исследованиями в области орнитологии.

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Экологи отмечают, что предотвратить гибель птиц возможно, уменьшив подсветку зданий. Также строить небоскребы можно из стекла, которое будет заметно птицам.

Кстати, ряд городов США сокращает или полностью убирает подсветку зданий в период миграции пернатых. AP приводит пример, как Нью-Йорк выключил двойные лучи света, символизирующие разрушенный Всемирный торговый центр, чтобы птицы не попали в ловушку световых шахт.

"Владельцы зданий могут просто приглушить свет, а архитекторы — спроектировать окна с маркировкой на стекле, которую легко распознают птицы. Люди также могут добавлять ширмы, красить свои окна или наносить на стекло наклейки", — отметила Анна Пиджен, птичий эколог из Университета Висконсина-Мэдисон.

В 1999 году Национальное общество Одюбона начало программу под названием "Угасание света", которая направлена на поощрение городских центров выключать или приглушать свет во время миграции птиц. Почти 50 городов США и Канады присоединились к движению, включая Торонто, Нью-Йорк, Бостон, Сан-Диего, Даллас и Майами. Чикаго также участвует в программе Lights Out. В 2020 году городской совет принял распоряжение, которое требует принимать меры безопасности для птиц в новых домах, но до сих пор не внедрил эти требования.

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