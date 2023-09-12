Кровные узы. Галки ни за что не предадут семью, но легко бросят друзей ради еды

Ученые обнаружили, что эти удивительные птицы столь же привязаны к родственникам, как и люди, однако друзей они способны меня как перчатки.

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Новое исследование показало, что у галок и людей есть нечто общее, мы одинаково дорожим семьей: ученые обнаружили, что эти птицы держатся за потомство, братьев и сестер, а также партнеров для спаривания, даже если рискуют остаться голодными, пишет The Guardian.

В новом исследовании ученые из Эксетерского университета наблюдали за колонией галок на западе Корнуолла. Команда обнаружила, что эти птицы без сожалений бросают старых друзей и заводят новых, если это помогает им получить вознаграждение. В то же время они ни за что не расстанутся с семьей, даже если рискуют остаться голодными.

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В ходе работы команда поставила этим стадным птицам задачу, в которой доступ к вкусным мучным червям зависел от того, какие особи посещали "кормушку" вместе. Анализ показал, что они с легкостью оставляют друзей, чтобы получить вознаграждение, но не готовы придать партнеров, братьев и сестер, а также потомство, независимо от результата.

Отметим, что данное исследование являлось частью 10-летнего проекта "Корнуоллская галка" и дает новое представление о том, как некоторые птицы развивают свои социальные отношения. По словам соавтора исследования, профессора когнитивной эволюции и охраны природы в кампусе Пенрин Эксетерского университета в Корнуолле Алекса Торнтона, в рамках проекта они следили за сотнями диких галок, каждая из которых оснащена крошечной меткой PIT — нечто похожее на чипы для домашних кошек и собак, встроенное в кольцо для ног.

В ходе эксперимента они случайным образом разделили галок на две группы — А и В. В то же время они запрограммировали пару автоматических кормушек для обнаружения меток PIT, чтобы они открывали доступ к мучным червям лишь в том случае, если особи из одной группы (АА или ИИ) посещали их вместе. Если птицы из разных групп прилетали вместе, кормушки попросту оставались закрытыми. Одиночные птицы также могли получать зерно, но доступ к лакомствам в виде червей для них был закрыт.

По словам Торнтона, идея эксперимента заключалась в том, чтобы понять, смогут ли галки изменить свои социальные связи. Результаты показали, что эти птицы легко могли отказаться от дружественных связей, чтобы получить вознаграждение, но не были готовы придать близких, даже ради мучных червей.

Ученые отмечают, что галки являются отличным объектом для изучения, так как они умны и имеют динамичные социальные сети. По словам соавтора исследования Майкла Кингса, полученные результаты имеют важное значение для понимания эволюции интеллекта, поскольку показывают, что возможность отслеживать и запоминать информацию о социальных партнерах может принести пользу.

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