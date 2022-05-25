Птичья демократия. Ученые выяснили, что галки голосуют прежде чем покинуть насиженное место

Новое исследование показало, что эти пернатые используют "демократический" процесс, чтобы решить, когда им всем вместе нужно покинуть насиженное место.

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Ученые из Эксетерского университета, Англия, выяснили, что тысячи галок могут внезапно улететь в небо огромной стаей с насиженного места. Но, когда они хотят улететь эти птицы создают очень сильный шум. Когда этот шум достигает критического уровня, это является сигналом, что все галки готовы улететь, сообщает BBC.

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"Мы выяснили, что галки могут принимать групповые решения. Когда птица кричит она как-бы "голосует" или подает сигнал о том, что хочет улететь", — говорит Алекс Торнтон из Эксетерского университета.

По словам ученого, групповое решение отправиться в небо основано на двух параметрах:

Громкость шума, который создают птицы;

Крещендо или постепенное увеличение уровня звука, издаваемого галками.

"Когда птицы приходят к общему согласию, то стая улетает с дерева в среднем в течение 5 секунд. Чем быстрее возрастает уровень шума, тем быстрее галки покидают насиженное место", — говорит Торнтон.

Ученые полагают, что галки хотят улететь в небо все вместе, потому как это может защитить их от хищников, а также этот процесс полезен для обмена информацией между птицами.

[ + – ] Ученые выяснили, что галки могут принимать групповые решения. Когда птица кричит она как-бы "голосует" или подает сигнал о том, что хочет улететь Фото: BBC

"Мы считаем, что галки могут "рассказывать" друг другу о том, где больше пищи и что нужно туда лететь. Например, одна галка уже сыта, а другая нет. И первая передает ей информацию, мол, давай лететь, там есть еда", — говорит Торнтон.

Для того, чтобы сделать свое открытие ученые прикрепили записывающие устройства к деревьям. Затем они проанализировали звуки, издаваемые галками и сравнили этот шум со временем, когда птицы покидали насиженное место.

Чтобы проверить свои выводы, ученые воспроизвели записи криков галок и заметили, что стая реагирует на этот шум и улетает. Когда же ученые воспроизводили просто шум ветра, то галки не улетали ,что подтвердило теорию о том, что реакция идет как раз на издаваемые галками звуки.

[ + – ] Галка распространена в Западной Евразии и Северной Африке, концентрируясь большей частью в некрупных населенных пунктах Фото: wikipedia

"Возможно и другие птицы могут участвовать в таком же демократическом процессе принятия решений, но это требует дальнейших исследований", — говорит Торнтон.

Ученые считают, что новые данные помогут понять, как влияет человек на развитие популяций этих птиц.

"Птицы в городах часто подвергаются негативному влиянию светового и шумового загрязнения, которое создает человек. И это может мешать "общению" этих пернатых между собой. Если птицы не слышат друг друга и не могут договориться о том, чтобы улететь вместе, это может иметь серьезные последствия для их популяции", — говорит Торнтон.

Напоминаем, что ученые рассказали, действительно ли пчелы умирают после того, как ужалят.