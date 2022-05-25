Демократія птахів. Учені з'ясували, що галки голосують, перш ніж залишити насиджене місце
Нове дослідження показало, що ці пернаті використовують "демократичний" процес, щоб вирішити, коли їм усім разом треба залишити насиджене місце.
Ми . Ми з України
З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами.Підтримати
Учені з Ексетерського університету, Англія, з'ясували, що тисячі галок можуть раптово полетіти в небо величезною зграєю з насидженого місця. Але коли вони хочуть відлетіти ці птахи створюють дуже сильний шум. Коли цей шум досягає критичного рівня, це є сигналом, що всі галки готові відлетіти, повідомляє ВВС.
"Ми з'ясували, що галки можуть ухвалювати групові рішення. Коли птах кричить він ніби "голосує" або подає сигнал про те, що хоче полетіти", — говорить Алекс Торнтон з Ексетерського університету.
За словами вченого, групове рішення вирушити в небо ґрунтується на двох параметрах:
- гучність шуму, який утворюють птахи;
- крещендо чи поступове збільшення рівня звуку, що видається галками.
"Коли птахи приходять до спільної згоди, то зграя відлітає з дерева переважно протягом 5 секунд. Чим швидше зростає рівень шуму, тим швидше галки залишають насиджене місце", — говорить Торнтон.
Учені вважають, що галки хочуть полетіти в небо всі разом, тому що це може захистити їх від хижаків, а також цей процес корисний для обміну інформацією між птахами.
"Ми вважаємо, що галки можуть "розповідати" одне одному про те, де більше їжі та що потрібно туди летіти. Наприклад, одна галка вже сита, а інша ні. І перша передає їй інформацію, мовляв, давай летіти, там є їжа" — каже Торнтон.
Для того, щоб зробити своє відкриття, учені прикріпили записувальні пристрої до дерев. Потім вони проаналізували звуки, що видавалися галками і порівняли цей шум із часом, коли птахи покидали насиджене місце.
Щоб перевірити свої висновки, учені відтворили записи криків галок і помітили, що зграя реагує на цей шум і відлітає. Коли ж учені відтворювали просто шум вітру, то галки не відлітали, що підтвердило теорію про те, що реакція йде саме на звуки, що видаються галками.
"Можливо інші птахи можуть брати участь у такому ж демократичному процесі ухвалення рішень, але це вимагає подальших досліджень", — говорить Торнтон.
Учені вважають, нові дані допоможуть зрозуміти, як впливає людина на розвиток популяцій цих птахів.
"Птахи в містах часто зазнають негативного впливу світлового та шумового забруднення, яке створює людина. І це може заважати "спілкуванню" цих пернатих між собою. Якщо птахи не чують одне одного і не можуть домовитися про те, щоб полетіти разом, це може мати серйозні наслідки для їхньої популяції", — каже Торнтон.
Нагадуємо, що вчені розповіли, чи справді бджоли помирають після того, як ужалять.